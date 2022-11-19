هذا آخر من قتله العشق عند العرب.. ما مات أحدٌ بَعده من الحُب؟
آخر من مات من الحُبّ
كما لو أنه ختمَ مصارع العشاق وأقفل الباب على أي قتيل في الآفاق
أبياته أقل من عدد أصابع اليدين لكنها أمّنت ترجمتَه عند المصنفين
رأى لابسة السواد فجُن بها ومات عليها أسفاً وغما
سرّ آخرِ قتلى العشقِ عند العرب
لأنه تركَ شعراً للناس فبطُل العجَب
سِرٌّ فلسفي قديم.. لهذا تعظِّم العربيةُ الشيءَ بتصغيره
واحدٌ من أسرار اللسان العربي
تصغِّر لتقلّل من الشيء
لكنك تصغِّر لتعظّم في الشيء أيضا
هذا انتقالٌ من النقيض إلى النقيض
وهو من بدائع لغة العرب التي اجتمعت فيها الفلسفةُ بالنحو.
التصغيرُ في اللغة العربية
أكثر من تقليل، وأبعد من تعظيم
فلسفة كاملة الأركان
انفردَ بكشف سرّها لغويّ من قديم الأزمان
استعمال غير مألوف لمعنى كلمة.. هل يجعله خطأً؟
إذا فتحنا الباب لنقد كل استعمال لغوي لم يرد في المصنفات القديمة
فسنكون على خصام مع أقرب الكلمات إلينا.
وها نحن نقول: نَجَمَ عنه، بمعنى نتج وتسبّب
وبأصل العربية النجوم طلوعٌ وظهورٌ وحلولٌ وعبور
بل إن نجم القديمةَ تعنى أيضاً تركَ وابتعد وذهبَ
فمن هو أول من شرَّع نجمَ بمعنى نتجَ
وهل إذا غابت عن المصنفات القديمة تغيب عن لساننا المعاصر؟
حذَّروا من التوسع به وهو من أسرار اللسان.. "قام" ليس فعلاً مساعِداً
قصةُ فعلٍ عربي حيَّر العقول؟!
قام بافتتاح المشروع.. أم افتتح المشروع!
فعلٌ عربيٌّ صريحُ النَّسب
"قامَ" فأخرجوه من لسان العرب
قديماً صَنَّفوا "قام" في أفعال الشروع
وحديثاً وصفوهُ بالفعل المساعد الممنوع.
قام بالشيء وقاموا بشيء وأشياء
من نبع الفصاحة جاءت كما أخبرنا الرؤساء!
درسته أوروبا 6 قرون.. طبيب عربي طوَّر الطب النفسي بعقلانية مبكّرة
طبيبٌ عربي هو صاحب أقدم مخطوط كامل في العالم عن مرض الاكتئاب
أسس مدرسة طبية هي الأولى في القارة الأفريقية.
وكما لو أنه من أطباء القرن العشرين
عقلانيٌّ في وصفه عقلانيّ في علاجه عقلاني في لغته
إنه ابنُ عِمران الذي درسته أوروبا طيلةَ ستةِ قرون
وأسهم في تطوير الطب النفسي حول العالم.
هذا آخر من قتله العشق عند العرب.. ما مات أحدٌ بَعده من الحُب؟