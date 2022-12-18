في يومها العالمي.. الفصحى من اللسان إلى العُمران
الفُصحى أُم الكلام العربي وأصلها في الوضوح والنقاء
لكنها ليست مجرد كلمات فحسب
إنها أسلوب حياة أيضا.
ففيما النحو للعقل، فالفصحى لحواس العربي بإدراك العالم
فكما الفصيح في المتباين والذي يستلذه السمع
صار الفصيح في الألوان والهندسة والعمران.
في يوم الفصحى العالمي
فصاحة العرب من اللسان إلى التشييد والعمران
لقّبوه بمخلوق لا يستريح.. أول من وضع المثلّثات في اللغة العربية
المثلثات في اللغة العربية، لا علاقة لها بعلم الهندسة
هي قراءة الكلمة الواحدة، بثلاث حركات، فتصبح ثلاث كلمات
تلميذٌ نجيب لسيبويه لم يترك بابه في أي مرة
كلما خرج إمام النحو من بيته وجده هناك ينتظره
فأطلق عليه اللقب الذي صار أشهر من اسمه
فترك للعربية كتاب المثلثات في الكلام وكان أول من أطلق هذا التأليف في اللغة العربية.
قُطربُ والمثلثات.. أول كتب العربية في تثليث الكلمات
معنى خفيّ للكلمة.. ترحُّلُ العربي تسبب بمصطلح القصيدة
قيل الكثير عن معنى القصيدة في الشعر العربي
إلا أن المعنى الخفيَّ في القصيدة كاصطلاح أدبي
مستمدٌّ من فعل الحركة عند العربي القديم المترحّل
فمنح القصيدةَ تعظيمَه للارتحال
ومنح أداة السفر شيئا من القصيدة.
مصطلح القصيدة في الثقافة العربية
من رحلة العربي وأداة سفره ووصوله إلى هدفه المنشود
وانتهاء بالقصيدة شعراً. وتعظيمُ التنقّلِ هو المقصودْ
هذا آخر من قتله العشق عند العرب.. ما مات أحدٌ بَعده من الحُب؟
آخر من مات من الحُبّ
كما لو أنه ختمَ مصارع العشاق وأقفل الباب على أي قتيل في الآفاق
أبياته أقل من عدد أصابع اليدين لكنها أمّنت ترجمتَه عند المصنفين
رأى لابسة السواد فجُن بها ومات عليها أسفاً وغما
سرّ آخرِ قتلى العشقِ عند العرب
لأنه تركَ شعراً للناس فبطُل العجَب
في يومها العالمي.. الفصحى من اللسان إلى العُمران