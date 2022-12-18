في يومها العالمي.. الفصحى من اللسان إلى العُمران

المثلثات في اللغة العربية، لا علاقة لها بعلم الهندسة

هي قراءة الكلمة الواحدة، بثلاث حركات، فتصبح ثلاث كلمات

تلميذٌ نجيب لسيبويه لم يترك بابه في أي مرة

كلما خرج إمام النحو من بيته وجده هناك ينتظره

فأطلق عليه اللقب الذي صار أشهر من اسمه

فترك للعربية كتاب المثلثات في الكلام وكان أول من أطلق هذا التأليف في اللغة العربية.

قُطربُ والمثلثات.. أول كتب العربية في تثليث الكلمات

