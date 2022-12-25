من أسرار النحو.. حركة في الفم صارت أشهر كلمات الإعراب
يقدّم النحوُ أصولاً عامة يطبّقها الإعرابُ بالتفاصيل
لكن النحو ليس قدراً لغوياً حلَّ على أهل الكلام
إنه عمليات ذهنية متعددة استقرّت في ضبط القول والمعنى
ففيما تسببت الفُصحى بديوان العرب
جاء النحو من أساس عقلي خالص
بدأ من استنباط كلام العربِ وانتهى بالجدل النظري العقلي
قصة النحو في اللغة العربية
استقرّت بالكلام لكنها جاءت من علم المنطق
في يومها العالمي.. الفصحى من اللسان إلى العُمران
الفُصحى أُم الكلام العربي وأصلها في الوضوح والنقاء
لكنها ليست مجرد كلمات فحسب
إنها أسلوب حياة أيضا.
ففيما النحو للعقل، فالفصحى لحواس العربي بإدراك العالم
فكما الفصيح في المتباين والذي يستلذه السمع
صار الفصيح في الألوان والهندسة والعمران.
في يوم الفصحى العالمي
فصاحة العرب من اللسان إلى التشييد والعمران
لقّبوه بمخلوق لا يستريح.. أول من وضع المثلّثات في اللغة العربية
المثلثات في اللغة العربية، لا علاقة لها بعلم الهندسة
هي قراءة الكلمة الواحدة، بثلاث حركات، فتصبح ثلاث كلمات
تلميذٌ نجيب لسيبويه لم يترك بابه في أي مرة
كلما خرج إمام النحو من بيته وجده هناك ينتظره
فأطلق عليه اللقب الذي صار أشهر من اسمه
فترك للعربية كتاب المثلثات في الكلام وكان أول من أطلق هذا التأليف في اللغة العربية.
قُطربُ والمثلثات.. أول كتب العربية في تثليث الكلمات
معنى خفيّ للكلمة.. ترحُّلُ العربي تسبب بمصطلح القصيدة
قيل الكثير عن معنى القصيدة في الشعر العربي
إلا أن المعنى الخفيَّ في القصيدة كاصطلاح أدبي
مستمدٌّ من فعل الحركة عند العربي القديم المترحّل
فمنح القصيدةَ تعظيمَه للارتحال
ومنح أداة السفر شيئا من القصيدة.
مصطلح القصيدة في الثقافة العربية
من رحلة العربي وأداة سفره ووصوله إلى هدفه المنشود
وانتهاء بالقصيدة شعراً. وتعظيمُ التنقّلِ هو المقصودْ
من أسرار النحو.. حركة في الفم صارت أشهر كلمات الإعراب