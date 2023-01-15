الأوائل والأواخر.. ملامح إعلامية في التأليف العربي القديم
علم الأوائل في العربية يعني أول حدوث الأشياء من كل نوع
فيما علم الأواخر عن الخواتيم والنهايات يتحدث
هل حقا التأليف بالأوائل والأواخر من ضروب العلم؟
فإذا كان يمكن معرفة آخر من فعل كذا وكذا
فكيف يمكن معرفة أول من قام بفعل هذا الشيء أو ذاك؟
التأليف بالأوائل والأواخر في اللغة العربية
نشأة متأخرة ومضامين متضاربة ومعلومات قيّمة
فارسيٌّ أبدع بالعربية فقدَّسه قومه.. هكذا ولدت ظاهرة "تقديس" اللغويين
برع في العربية في بلاد العرب فقدّسوه في بلاد فارس
علماء العربية كبقية البشر فكيف ولدت ظاهرة تقديسهم؟
من أشهر نحوي إلى أشهر لغوي لا توجد إلا قصة إنسان عادي يشبه كل الناس
قصة تقديس لغويي العربية
ظاهرة لم تولد في ديار العرب التي تقدّس اللغة لا اللغويين
وأصل القصة في بلاد فارس
هناك بدأت الحكاية، وهناك انتهت.
كلمة قيلت بملوك العرب صارت لقباً لجميع الناس
من أكثر أدبيات التخاطب استعمالاً بين الناس كافة
يخاطَب بحضرتك وتخاطَب بحضرتِكِ ويخاطبون بحضراتِكم
كانت الكلمة للملوك وصارت لأي أحد يقولها لأي أحد.
أصل الحضرة في التخاطب العربي الآن
كانت في مكاتبات الخلفاء وصارت في مخاطبات العامة
من هنا جاءت الحضرة في تخاطب المتكلمين
وهي من آداب الملوك التي صارت مشاعاً للناس أجمعين
من أسرار النحو.. حركة في الفم صارت أشهر كلمات الإعراب
يقدّم النحوُ أصولاً عامة يطبّقها الإعرابُ بالتفاصيل
لكن النحو ليس قدراً لغوياً حلَّ على أهل الكلام
إنه عمليات ذهنية متعددة استقرّت في ضبط القول والمعنى
ففيما تسببت الفُصحى بديوان العرب
جاء النحو من أساس عقلي خالص
بدأ من استنباط كلام العربِ وانتهى بالجدل النظري العقلي
قصة النحو في اللغة العربية
استقرّت بالكلام لكنها جاءت من علم المنطق
في يومها العالمي.. الفصحى من اللسان إلى العُمران
الفُصحى أُم الكلام العربي وأصلها في الوضوح والنقاء
لكنها ليست مجرد كلمات فحسب
إنها أسلوب حياة أيضا.
ففيما النحو للعقل، فالفصحى لحواس العربي بإدراك العالم
فكما الفصيح في المتباين والذي يستلذه السمع
صار الفصيح في الألوان والهندسة والعمران.
في يوم الفصحى العالمي
فصاحة العرب من اللسان إلى التشييد والعمران
الأوائل والأواخر.. ملامح إعلامية في التأليف العربي القديم