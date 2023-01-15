الأوائل والأواخر.. ملامح إعلامية في التأليف العربي القديم

من أكثر أدبيات التخاطب استعمالاً بين الناس كافة

يخاطَب بحضرتك وتخاطَب بحضرتِكِ ويخاطبون بحضراتِكم

كانت الكلمة للملوك وصارت لأي أحد يقولها لأي أحد.

أصل الحضرة في التخاطب العربي الآن

كانت في مكاتبات الخلفاء وصارت في مخاطبات العامة

من هنا جاءت الحضرة في تخاطب المتكلمين

وهي من آداب الملوك التي صارت مشاعاً للناس أجمعين

