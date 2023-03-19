لا للنحو نعم للفصحى.. لماذا قالها عضو بثلاثة مجامع لغوية عربية؟
ما هو أقرب الطرق لنشر اللغة العربية الفصحى؟
سؤالٌ إجاباته في العربية الصحيحة المنشورة كتباً أو صحفاً ووسائل إعلام
لكن عضواً في ثلاثة مجامع لغوية عربية طرح أكثر الآراء غرابة
وقال: إصلاحُ العامية بالنحو أمرٌ غير ممكن لأنه مقاومة للطبيعة
ولأن النحو لا يُكتَسَب كالفصحى بالسليقة ولا بالتلقين
ما هي المسوغات التي استند إليها نحويٌ لاستبعاد النحو؟
وكيف يمكن نشر اللغة الفصحى بدون تحريك أواخر الكلمات؟
هذا سرّ استعمال كلمة أجنبية مع أن بدائلها العربية كثيرة
الحاجة ليست سبباً نهائياً لاستعمال كلمة دخيلة في اللغة العربية
فالدخيل يعرَّب لحاجة إليه
إنما كيف يمكن أن نستعمل الدخيل مع أن بدائله موجودة وبكثرة؟
لماذا يمكن أن نستعمل مفردةً دون أن يكون هناك حاجةٌ إليها في الأصل؟
سرّ ألسنيّ كشفه أحد رؤساء العربية في العصر الحديث
لهذا استعملوا كلمة أعجمية بدائلها العربية بالعشرات
والسرُّ في إحساسٍ وشعور تولّده بعض الكلمات
نقلة عبقرية للسان العرب.. لفظ الدخيل كما هو لحماية الأصيل
نُقل اللفظ الأعجمي كما لو أنه كلمةٌ عربية حروفاً وبناءً
حتى اختلط الأمر على الناس فلم يعودوا يفرقون بين أعجمية وعربية
لكن العرب قبلت ترك كلام أعجمي كما هو دون تغيير في حروفه وبنائه بل وبالتقاء الساكنين أيضا؟
فهل حافظ تعريب الأسماء على الأصيل
أم تَرْك الأعجميِّ على حاله أماطَ اللثام عن الدَّخيل؟
أجنّة تلتقي بالكهول.. أقسى صور زلزال بقصيدة من الشعر العربي
قصيدة عصماء تعود إلى الواجهة مجدداً
فيها الأجنة تلتقي بالكهول
والناس غَرقى في السكون
وإذا بقلب الأرض يرجف رَجفةً فتطوى المدائن والقصور
قصيدة عربية عن زلزال وقع في تركيا منذ عقود
واكبت إسهام الأدب العربي بتصوير مآسي الملايين
كما لو أنها استبقت وصوَّرت ما حل الآن بديار التُّرْك والسوريين
لا للنحو نعم للفصحى.. لماذا قالها عضو بثلاثة مجامع لغوية عربية؟