لا للنحو نعم للفصحى.. لماذا قالها عضو بثلاثة مجامع لغوية عربية؟

الحاجة ليست سبباً نهائياً لاستعمال كلمة دخيلة في اللغة العربية

فالدخيل يعرَّب لحاجة إليه

إنما كيف يمكن أن نستعمل الدخيل مع أن بدائله موجودة وبكثرة؟

لماذا يمكن أن نستعمل مفردةً دون أن يكون هناك حاجةٌ إليها في الأصل؟

سرّ ألسنيّ كشفه أحد رؤساء العربية في العصر الحديث

لهذا استعملوا كلمة أعجمية بدائلها العربية بالعشرات

والسرُّ في إحساسٍ وشعور تولّده بعض الكلمات

