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سرُّ قصيدة تغنّت باستقلال السوريين فانقلبت تمجيداً للأمويين

شذرات

مستعمرٌ احتل أرضا عربية وانسحب منها بعد حين
لكن ما الذي استدعى وجود بني أمية في قصيدة تتغنى بالاستقلال والحرية؟
قصيدة من عيون الشعر العربي
أرادت الاحتفال بجلاء الفرنسيين فانقلبت تمجيداً بالأمويين
والسرّ في عَلمٍ نصبه الأمويون في فرنسا
ألهبَ عاطفة شاعر في قصيدة عصماء لا تُنسى

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لكن عضواً في ثلاثة مجامع لغوية عربية طرح أكثر الآراء غرابة
وقال: إصلاحُ العامية بالنحو أمرٌ غير ممكن لأنه مقاومة للطبيعة
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سرُّ قصيدة تغنّت باستقلال السوريين فانقلبت تمجيداً للأمويين

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