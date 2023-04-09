أخفوا أسماءهم فضاعت آثارهم.. جِناية رؤساء على بدو فصحاء
قال أعرابي من أهل البادية
جاءنا بدويٌّ من أفصح الناس
سمعنا بدوياً يقول كذا وكذا
رئيس الرؤساء أخذ علمه من بادية نجد والحجاز
قصة أخطر كذبة في تاريخ العربية
أخذوا من لسان البدو الفصاحة والإعراب
ثم اتّهموهم بأنهم لم يتركوا للعربية أيَّ كتاب
الأستاذ الرئيس.. كرديُّ حمل راية العربية والأمويين في القرن العشرين
"وفي الحق أن معاوية بن أبي سفيان أورث الإسلام مجداً وأولى العرب عزة ومنعة
وكان العربي حيث نَزَل من الأرض محترماً، مرعيَّ الجانب، آمناً على نفسه وحقه
ولم يوفق إلى ذلك، إلا بحسن السياسة وصائب التدبير"
هذا ما كتبه الأستاذ الرئيس محمد كرد علي
أول رئيس لمجمع اللغة العربية في دمشق
والعضو المنتخب في مجمع العربية في مصر.
سرُّ قصيدة تغنّت باستقلال السوريين فانقلبت تمجيداً للأمويين
مستعمرٌ احتل أرضا عربية وانسحب منها بعد حين
لكن ما الذي استدعى وجود بني أمية في قصيدة تتغنى بالاستقلال والحرية؟
قصيدة من عيون الشعر العربي
أرادت الاحتفال بجلاء الفرنسيين فانقلبت تمجيداً بالأمويين
والسرّ في عَلمٍ نصبه الأمويون في فرنسا
ألهبَ عاطفة شاعر في قصيدة عصماء لا تُنسى
لا للنحو نعم للفصحى.. لماذا قالها عضو بثلاثة مجامع لغوية عربية؟
ما هو أقرب الطرق لنشر اللغة العربية الفصحى؟
سؤالٌ إجاباته في العربية الصحيحة المنشورة كتباً أو صحفاً ووسائل إعلام
لكن عضواً في ثلاثة مجامع لغوية عربية طرح أكثر الآراء غرابة
وقال: إصلاحُ العامية بالنحو أمرٌ غير ممكن لأنه مقاومة للطبيعة
ولأن النحو لا يُكتَسَب كالفصحى بالسليقة ولا بالتلقين
ما هي المسوغات التي استند إليها نحويٌ لاستبعاد النحو؟
وكيف يمكن نشر اللغة الفصحى بدون تحريك أواخر الكلمات؟
أخفوا أسماءهم فضاعت آثارهم.. جِناية رؤساء على بدو فصحاء