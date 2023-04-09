أخفوا أسماءهم فضاعت آثارهم.. جِناية رؤساء على بدو فصحاء

"وفي الحق أن معاوية بن أبي سفيان أورث الإسلام مجداً وأولى العرب عزة ومنعة

وكان العربي حيث نَزَل من الأرض محترماً، مرعيَّ الجانب، آمناً على نفسه وحقه

ولم يوفق إلى ذلك، إلا بحسن السياسة وصائب التدبير"

هذا ما كتبه الأستاذ الرئيس محمد كرد علي

أول رئيس لمجمع اللغة العربية في دمشق

والعضو المنتخب في مجمع العربية في مصر.

