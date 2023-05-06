كلمة السرّ في أهم قَرن بتاريخ العرب.. شعر الجاهليين حقيقة تاريخية (الجزء 1 – المزاعم)
لماذا طعن المشككون بحقيقة الشعر الجاهلي؟
أشهر المقدمات النظرية التي قادت إلى أخطر المزاعم
لأنه شعرٌ فصيح تفهمه العرب كافة فهو منحولٌ
ولأنه لا يتحدث عن آلهة الجاهليين فهو منحول
ولأن الشعراء كانوا يتنبأون بالغيب فهو منحول
ولأنهم لم يتطرقوا إلى البحر والمدن فهو منحول
مزاعمُ الطعن بحقيقة أشعار الجاهليين
كما رواها الاستشراق ثم تبنّاها طه حُسين
لماذا تختفي كلمات مِن لساننا كما اختفت عن لسان مَن سبقونا؟
كلمات غابت عن ذاكرتنا فلم نعد نستعملها
أفعال وأسماء طواها شيء غامض في التاريخ
فلم تعد رائجةً في مفردات الكلام أو حروف الأقلام
قالوا إنها كلمات ميتةٌ وأفعال متروكة وأسماءٌ مهجورة
لماذا تموت الكلماتُ في اللغة العربية؟
وهل يعني موتُها الزوالَ التام
أم ستعودُ في كلمات الناس في قادم الأيام؟
أخفوا أسماءهم فضاعت آثارهم.. جِناية رؤساء على بدو فصحاء
قال أعرابي من أهل البادية
جاءنا بدويٌّ من أفصح الناس
سمعنا بدوياً يقول كذا وكذا
رئيس الرؤساء أخذ علمه من بادية نجد والحجاز
قصة أخطر كذبة في تاريخ العربية
أخذوا من لسان البدو الفصاحة والإعراب
ثم اتّهموهم بأنهم لم يتركوا للعربية أيَّ كتاب
الأستاذ الرئيس.. كرديُّ حمل راية العربية والأمويين في القرن العشرين
"وفي الحق أن معاوية بن أبي سفيان أورث الإسلام مجداً وأولى العرب عزة ومنعة
وكان العربي حيث نَزَل من الأرض محترماً، مرعيَّ الجانب، آمناً على نفسه وحقه
ولم يوفق إلى ذلك، إلا بحسن السياسة وصائب التدبير"
هذا ما كتبه الأستاذ الرئيس محمد كرد علي
أول رئيس لمجمع اللغة العربية في دمشق
والعضو المنتخب في مجمع العربية في مصر.
كلمة السرّ في أهم قَرن بتاريخ العرب.. شعر الجاهليين حقيقة تاريخية (الجزء 1 – المزاعم)