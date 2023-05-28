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لماذا أطلقت العرب اسماً واحداً لحامل الماء وحامل القصائد والأخبار؟

شذرات

من بين كل الكلمات التي يمكن أن تكون اسماً لهم
أطلقتِ العربُ على الرواة
ما أطلقته على الذين يأتون بالماء
هذا راوٍ وذلك راوٍ
والقوم الرواة في الماء وفي الشعر
واحدٌ في الماء والسقاية
صار حاملَ الأخبار والحكاية
ثم صار الحرفَ الذي تبنى عليه القصيدة رَوِيَّاً في الأشعار

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