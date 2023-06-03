"حورس" جاء من جزيرة العرب وحرَسَ ملوك مصر
في لحظة ما من عشرات القرون قبل الميلاد
عبروا من جزيرة العرب إلى مصر الفرعونية
وصار إله الوافدين إله أصحاب البيت
إنه "حورس" الإله الأسطوري الذي حرس ملوك مصر
طائرٌ حرٌّ ومن أسمائه الشرقُ
"حورس" المعبود هاجر مع أتباعه من ديار العرب
واحتفظت لغات العالم بما يؤكد هذا النسب
لماذا أطلقت العرب اسماً واحداً لحامل الماء وحامل القصائد والأخبار؟
من بين كل الكلمات التي يمكن أن تكون اسماً لهم
أطلقتِ العربُ على الرواة
ما أطلقته على الذين يأتون بالماء
هذا راوٍ وذلك راوٍ
والقوم الرواة في الماء وفي الشعر
واحدٌ في الماء والسقاية
صار حاملَ الأخبار والحكاية
ثم صار الحرفَ الذي تبنى عليه القصيدة رَوِيَّاً في الأشعار
كلمة السرّ في أهم قَرن بتاريخ العرب.. (الجزء الثاني- دليل البراءة من نَجْد)
إنه قرنُ القرون في اللغة العربية
والوقت الذي عرَف فيه الناسُ الفصحى
لهجةٌ من لهجات أهل نجد
تطوّرت وانتشرت في جزيرة العرب
ومنها كتب شعراء الجاهلية أشعارهم العظيمة
وفيها تجنّبوا لهجاتهم الخاصة وعقائدَهم لزيادة مساحة انتشار قصائدهم
فوصفوا أشعارهم بالمنحولة ظلماً وجهلا
لأنهم لم يتبحَّروا بتاريخ العربية درساً ونَهلا
كلمة السرّ في أهم قَرن بتاريخ العرب.. شعر الجاهليين حقيقة تاريخية (الجزء 1 – المزاعم)
لماذا طعن المشككون بحقيقة الشعر الجاهلي؟
أشهر المقدمات النظرية التي قادت إلى أخطر المزاعم
لأنه شعرٌ فصيح تفهمه العرب كافة فهو منحولٌ
ولأنه لا يتحدث عن آلهة الجاهليين فهو منحول
ولأن الشعراء كانوا يتنبأون بالغيب فهو منحول
ولأنهم لم يتطرقوا إلى البحر والمدن فهو منحول
مزاعمُ الطعن بحقيقة أشعار الجاهليين
كما رواها الاستشراق ثم تبنّاها طه حُسين
لماذا تختفي كلمات مِن لساننا كما اختفت عن لسان مَن سبقونا؟
كلمات غابت عن ذاكرتنا فلم نعد نستعملها
أفعال وأسماء طواها شيء غامض في التاريخ
فلم تعد رائجةً في مفردات الكلام أو حروف الأقلام
قالوا إنها كلمات ميتةٌ وأفعال متروكة وأسماءٌ مهجورة
لماذا تموت الكلماتُ في اللغة العربية؟
وهل يعني موتُها الزوالَ التام
أم ستعودُ في كلمات الناس في قادم الأيام؟
"حورس" جاء من جزيرة العرب وحرَسَ ملوك مصر