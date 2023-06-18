بعدما وُلِدَت فيه الفصحى.. "نَجْد" أرض ألفاظ الشعر الجاهلي

من بين كل الكلمات التي يمكن أن تكون اسماً لهم

أطلقتِ العربُ على الرواة

ما أطلقته على الذين يأتون بالماء

هذا راوٍ وذلك راوٍ

والقوم الرواة في الماء وفي الشعر

واحدٌ في الماء والسقاية

صار حاملَ الأخبار والحكاية

ثم صار الحرفَ الذي تبنى عليه القصيدة رَوِيَّاً في الأشعار