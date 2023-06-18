بعدما وُلِدَت فيه الفصحى.. "نَجْد" أرض ألفاظ الشعر الجاهلي
الأصل الجغرافيُّ للغة العربية الفصحى
مسألة فيها نظر
والأصل الجغرافي للشعر العربي الجاهلي
مسألة فيها نظر
لكن لماذا قال واحدٌ من أعظم رؤساء العربية كلاما لم يجد من ردّ
إن العرب لا تروي الشعر إلا إذا كانت ألفاظه من نَجْد؟
"حورس" جاء من جزيرة العرب وحرَسَ ملوك مصر
في لحظة ما من عشرات القرون قبل الميلاد
عبروا من جزيرة العرب إلى مصر الفرعونية
وصار إله الوافدين إله أصحاب البيت
إنه "حورس" الإله الأسطوري الذي حرس ملوك مصر
طائرٌ حرٌّ ومن أسمائه الشرقُ
"حورس" المعبود هاجر مع أتباعه من ديار العرب
واحتفظت لغات العالم بما يؤكد هذا النسب
لماذا أطلقت العرب اسماً واحداً لحامل الماء وحامل القصائد والأخبار؟
من بين كل الكلمات التي يمكن أن تكون اسماً لهم
أطلقتِ العربُ على الرواة
ما أطلقته على الذين يأتون بالماء
هذا راوٍ وذلك راوٍ
والقوم الرواة في الماء وفي الشعر
واحدٌ في الماء والسقاية
صار حاملَ الأخبار والحكاية
ثم صار الحرفَ الذي تبنى عليه القصيدة رَوِيَّاً في الأشعار
كلمة السرّ في أهم قَرن بتاريخ العرب.. (الجزء الثاني- دليل البراءة من نَجْد)
إنه قرنُ القرون في اللغة العربية
والوقت الذي عرَف فيه الناسُ الفصحى
لهجةٌ من لهجات أهل نجد
تطوّرت وانتشرت في جزيرة العرب
ومنها كتب شعراء الجاهلية أشعارهم العظيمة
وفيها تجنّبوا لهجاتهم الخاصة وعقائدَهم لزيادة مساحة انتشار قصائدهم
فوصفوا أشعارهم بالمنحولة ظلماً وجهلا
لأنهم لم يتبحَّروا بتاريخ العربية درساً ونَهلا
بعدما وُلِدَت فيه الفصحى.. "نَجْد" أرض ألفاظ الشعر الجاهلي