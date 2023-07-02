أخطر حريق التهمَ كتب العربية.. تسبّب بفجوة بين النحو والفصحى 

بين فصاحة الفطرة والسليقة والطبع

وعلمِ النحو العربي فجوةٌ وما هو أقرب للسرّ الدفين

سرّ حريق التهم كتباً ملأت بيت صاحبها المولود في القرن الهجري الأول

وصِف بعلامة زمانه في العربية والنحو

فتغيّر أو تنسك فأحرق ما لديه من كتب اللغة والأدب

جمعها بعد أربعين سنة في بوادي العرب

فكان السبب في فجوة ما بين النحو والفصحى فبطل العَجب