أخطر حريق التهمَ كتب العربية.. تسبّب بفجوة بين النحو والفصحى
بين فصاحة الفطرة والسليقة والطبع
وعلمِ النحو العربي فجوةٌ وما هو أقرب للسرّ الدفين
سرّ حريق التهم كتباً ملأت بيت صاحبها المولود في القرن الهجري الأول
وصِف بعلامة زمانه في العربية والنحو
فتغيّر أو تنسك فأحرق ما لديه من كتب اللغة والأدب
جمعها بعد أربعين سنة في بوادي العرب
فكان السبب في فجوة ما بين النحو والفصحى فبطل العَجب
لغز خمسة أبيات لشاعر جاهلي قيل إنها تشبه كلام الأنبياء
ليس من الهيّن على مصنف عربي وإسلامي
أن يصف شعر شاعر جاهلي بأنه يشبه كلام المرسَلين
ماذا ورد في الأبيات الخمسة فدوّخت نقّاد العربية القدامى
فقيل فيها ما لم يقل بغيرها من قصائد الشعراء
فوصفوها بغاية النهاية من حكم العرب وتشبه كلام الأنبياء
"حورس" جاء من جزيرة العرب وحرَسَ ملوك مصر
في لحظة ما من عشرات القرون قبل الميلاد
عبروا من جزيرة العرب إلى مصر الفرعونية
وصار إله الوافدين إله أصحاب البيت
إنه "حورس" الإله الأسطوري الذي حرس ملوك مصر
طائرٌ حرٌّ ومن أسمائه الشرقُ
"حورس" المعبود هاجر مع أتباعه من ديار العرب
واحتفظت لغات العالم بما يؤكد هذا النسب
أخطر حريق التهمَ كتب العربية.. تسبّب بفجوة بين النحو والفصحى