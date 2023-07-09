أسواق للكلام.. ما حقيقة المتاجرة بالكلمات العربية القديمة؟

فلانٌ بائع كلام إذا لم يف بوعوده

وهي بائعة كلام لأنها عشقها وصارت لغيره

لكن بيع الكلام في الأصل من أشرف الأعمال بتاريخ العربية

أعرابٌ فصحاء عرضوا ما لديهم في أسواق الكلام

وتمت عملية الشراء على يد رؤساء العربية الكبار

دَور أسواق الكلام في تأصيل اللغة العربية

وحقيقة بيع الغريب والنادر في المسائل اللغوية

