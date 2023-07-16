اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كلمة "بِتَاع" المصرية.. أصلها مفاجئ دوَّخ لغويي الشرق والغرب

شذرات

قالوا إنها جاءت من التبع والتابع ثم قلبت أحرفها على لسان العامة
وقالوا إنها في الأصل من المَتاع وقُلبت الميمُ باء في اللسان
أصل البتاع المصرية في كلمة أخرى لا علاقة لها بالتبع والمَتاع
حقيقة غيّرت الأصل الذي جاءت منه الكلمة العامّية
كانت مجهولةً راقدةً منسيةً
في أضخم معاجم اللغة العربية

حلقات أخرى

أسواق للكلام.. ما حقيقة المتاجرة بالكلمات العربية القديمة؟

فلانٌ بائع كلام إذا لم يف بوعوده
وهي بائعة كلام لأنها عشقها وصارت لغيره
لكن بيع الكلام في الأصل من أشرف الأعمال بتاريخ العربية
أعرابٌ فصحاء عرضوا ما لديهم في أسواق الكلام
وتمت عملية الشراء على يد رؤساء العربية الكبار
دَور أسواق الكلام في تأصيل اللغة العربية
وحقيقة بيع الغريب والنادر في المسائل اللغوية

دقيقة منذ 1 أسبوع

أخطر حريق التهمَ كتب العربية.. تسبّب بفجوة بين النحو والفصحى 

بين فصاحة الفطرة والسليقة والطبع

وعلمِ النحو العربي فجوةٌ وما هو أقرب للسرّ الدفين

سرّ حريق التهم كتباً ملأت بيت صاحبها المولود في القرن الهجري الأول

وصِف بعلامة زمانه في العربية والنحو

فتغيّر أو تنسك فأحرق ما لديه من كتب اللغة والأدب

جمعها بعد أربعين سنة في بوادي العرب

فكان السبب في فجوة ما بين النحو والفصحى فبطل العَجب

دقيقة 02 يوليو ,2023

لغز خمسة أبيات لشاعر جاهلي قيل إنها تشبه كلام الأنبياء

ليس من الهيّن على مصنف عربي وإسلامي
أن يصف شعر شاعر جاهلي بأنه يشبه كلام المرسَلين
ماذا ورد في الأبيات الخمسة فدوّخت نقّاد العربية القدامى
فقيل فيها ما لم يقل بغيرها من قصائد الشعراء
فوصفوها بغاية النهاية من حكم العرب وتشبه كلام الأنبياء

دقيقة 25 يونيو ,2023

بعدما وُلِدَت فيه الفصحى.. "نَجْد" أرض ألفاظ الشعر الجاهلي

الأصل الجغرافيُّ للغة العربية الفصحى
مسألة فيها نظر
والأصل الجغرافي للشعر العربي الجاهلي
مسألة فيها نظر
لكن لماذا قال واحدٌ من أعظم رؤساء العربية كلاما لم يجد من ردّ
إن العرب لا تروي الشعر إلا إذا كانت ألفاظه من نَجْد؟

دقيقة 18 يونيو ,2023

كلمة "بِتَاع" المصرية.. أصلها مفاجئ دوَّخ لغويي الشرق والغرب

0:00 0:00