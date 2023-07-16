كلمة "بِتَاع" المصرية.. أصلها مفاجئ دوَّخ لغويي الشرق والغرب

قالوا إنها جاءت من التبع والتابع ثم قلبت أحرفها على لسان العامة

وقالوا إنها في الأصل من المَتاع وقُلبت الميمُ باء في اللسان

أصل البتاع المصرية في كلمة أخرى لا علاقة لها بالتبع والمَتاع

حقيقة غيّرت الأصل الذي جاءت منه الكلمة العامّية

كانت مجهولةً راقدةً منسيةً

في أضخم معاجم اللغة العربية

