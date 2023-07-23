من أسرار لسان العرب.. تغيير ترتيب حروف كلمات لا يغيِّر معناها
هو من وجوه عبقرية اللغة العربية يؤكد نظامها المنطقي المعروف
أن تقلّب الفعل الثلاثي بكل وجوهه ولا يتغير المعنى
فهو ابتكار اللسان العربي تفرّد بأنسابٍ متصلة
لأصوات وحروف العربية
ولأنه في باب توليد الكلمات وعظَمةِ العربيةِ هو الأشهر
سمّي حقاً وعدلاً بالاشتقاق الأكبر
كلمة "بِتَاع" المصرية.. أصلها مفاجئ دوَّخ لغويي الشرق والغرب
قالوا إنها جاءت من التبع والتابع ثم قلبت أحرفها على لسان العامة
وقالوا إنها في الأصل من المَتاع وقُلبت الميمُ باء في اللسان
أصل البتاع المصرية في كلمة أخرى لا علاقة لها بالتبع والمَتاع
حقيقة غيّرت الأصل الذي جاءت منه الكلمة العامّية
كانت مجهولةً راقدةً منسيةً
في أضخم معاجم اللغة العربية
أسواق للكلام.. ما حقيقة المتاجرة بالكلمات العربية القديمة؟
فلانٌ بائع كلام إذا لم يف بوعوده
وهي بائعة كلام لأنها عشقها وصارت لغيره
لكن بيع الكلام في الأصل من أشرف الأعمال بتاريخ العربية
أعرابٌ فصحاء عرضوا ما لديهم في أسواق الكلام
وتمت عملية الشراء على يد رؤساء العربية الكبار
دَور أسواق الكلام في تأصيل اللغة العربية
وحقيقة بيع الغريب والنادر في المسائل اللغوية
أخطر حريق التهمَ كتب العربية.. تسبّب بفجوة بين النحو والفصحى
بين فصاحة الفطرة والسليقة والطبع
وعلمِ النحو العربي فجوةٌ وما هو أقرب للسرّ الدفين
سرّ حريق التهم كتباً ملأت بيت صاحبها المولود في القرن الهجري الأول
وصِف بعلامة زمانه في العربية والنحو
فتغيّر أو تنسك فأحرق ما لديه من كتب اللغة والأدب
جمعها بعد أربعين سنة في بوادي العرب
فكان السبب في فجوة ما بين النحو والفصحى فبطل العَجب
لغز خمسة أبيات لشاعر جاهلي قيل إنها تشبه كلام الأنبياء
ليس من الهيّن على مصنف عربي وإسلامي
أن يصف شعر شاعر جاهلي بأنه يشبه كلام المرسَلين
ماذا ورد في الأبيات الخمسة فدوّخت نقّاد العربية القدامى
فقيل فيها ما لم يقل بغيرها من قصائد الشعراء
فوصفوها بغاية النهاية من حكم العرب وتشبه كلام الأنبياء
من أسرار لسان العرب.. تغيير ترتيب حروف كلمات لا يغيِّر معناها