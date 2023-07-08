مقابلة خاصة مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي

قالت زوجة الرئيس الأوكراني أولينا زيلينسكا في "مقابلة خاصة" في استوديو قناة "العربية" إنها تثق بدعم الشركاء في الشرق الأوسط لتجاوز الأزمتين الإنسانية والاقتصادية في أوكرانيا، وتأمل بانضمام باقي الدول العربية إلى التحالف من أجل دعم أوكرانيا.

وصرحت السيدة الأولى في أوكرانيا بأن الحرب الروسية الأوكرانية لن تنتهي إلا بتحرير الأسرى وإعادة آلاف الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم إلى روسيا، وقالت أولينا زيلينسكا إن أوكرانيا تطالب بإنشاء محكمة دولية لمعاقبة المسؤولين عن جريمة العدوان على أوكرانيا، وتم تقديم 171 شكوى اغتصاب لدى النيابة العامة في أوكرانيا، وأضافت أنه يوجد أطفال بين ضحايا الاغتصاب.