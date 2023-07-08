مقابلة خاصة مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي
أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في مقابلة خاصة مع قناة "العربية أن المملكة المتحدة فرضت 13 عقوبة إضافية ردا على تصرفات إيران داخل بريطانيا ردا على 16 محاولة قتل وخطف أشخاص خلال الـ18 شهرًا الفائتة. ودعا كليفرلي طهران إلى إيقاف عدوانها ضد منتقدي النظام المقيمين في بريطانيا. رئيس الدبلوماسية البريطانية، أوضح أن العقوبات شملت ضباطا من قيادة الحرس الثوري الإيراني، مجددا عزم بلاده منع إيران من امتلاك قنبلة نووية. وعن المحادثات السعودية الإيرانية قال: نأمل أن تؤدي إلى تغيير السلوك.
مقابلة خاصة مع أولينا زيلينسكا زوجة الرئيس الأوكراني
قالت زوجة الرئيس الأوكراني أولينا زيلينسكا في "مقابلة خاصة" في استوديو قناة "العربية" إنها تثق بدعم الشركاء في الشرق الأوسط لتجاوز الأزمتين الإنسانية والاقتصادية في أوكرانيا، وتأمل بانضمام باقي الدول العربية إلى التحالف من أجل دعم أوكرانيا.
وصرحت السيدة الأولى في أوكرانيا بأن الحرب الروسية الأوكرانية لن تنتهي إلا بتحرير الأسرى وإعادة آلاف الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم إلى روسيا، وقالت أولينا زيلينسكا إن أوكرانيا تطالب بإنشاء محكمة دولية لمعاقبة المسؤولين عن جريمة العدوان على أوكرانيا، وتم تقديم 171 شكوى اغتصاب لدى النيابة العامة في أوكرانيا، وأضافت أنه يوجد أطفال بين ضحايا الاغتصاب.
مقابلة خاصة مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي