الصوت وراء شخصيات بكار
الوجه خلف صوت شخصيات "بكار" وغيرها من الأصوات التي يصعب تخيل أنها شخص واحد يؤديها. قصة صوت الإذاعية وممثلة الدوبلاج المصرية سهير البدراوي في قصة صوت.
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إذا جاء صوت "العيدي" جاء رمضان والعيد
قصة صوت ارتبطت في أذهان السعوديين بحلول شهر رمضان فكان أول من يزف الخبر للصائمين في السعودية وجميع دول العالم العربي فور تحري الرؤية.. الدكتور سليمان العيدي الإذاعي والإعلامي المخضرم يستعيد في قصة صوت ذكرياته التي تشاركها معنا منذ أكثر من ٤٠ عاما.
دقائق منذ 6 أيام
الصوت وراء شخصيات بكار
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