الصوت وراء شخصيات بكار

قصة صوت ارتبطت في أذهان السعوديين بحلول شهر رمضان فكان أول من يزف الخبر للصائمين في السعودية وجميع دول العالم العربي فور تحري الرؤية.. الدكتور سليمان العيدي الإذاعي والإعلامي المخضرم يستعيد في قصة صوت ذكرياته التي تشاركها معنا منذ أكثر من ٤٠ عاما.