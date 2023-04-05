صوت الفاروق في مسلسل عمر | أسعد خليفة
قصة صوت عمر بن الخطاب في مسلسل عمر .. أسعد خليفة ممثل ومخرج ومقدم ومعلق صوتي صاحب بصمة وهوية صوتية ارتبطت مع مختلف الأجيال في الأردن والعالم العربي.
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دقائق 23 مارس ,2023
صوت الفاروق في مسلسل عمر | أسعد خليفة
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