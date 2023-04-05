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صوت الفاروق في مسلسل عمر | أسعد خليفة

قصة صوت

قصة صوت عمر بن الخطاب في مسلسل عمر .. أسعد خليفة ممثل ومخرج ومقدم ومعلق صوتي صاحب بصمة وهوية صوتية ارتبطت مع مختلف الأجيال في الأردن والعالم العربي.

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صوت الفاروق في مسلسل عمر | أسعد خليفة

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