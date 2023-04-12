يا عباد الله قوموا لا تناموا.. قصة صوت مهلل
يتجلى صوته في رحاب السماء رافعا للأذان يوميا، ذاكرا لله، مادحا للرسول، مهللا "معلنا" عن دخول رمضان والعيد في شوارع القرى في المغرب.. قصة صوت فنان التهلال المغربي أنس بنعبد الله
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إذا جاء صوت "العيدي" جاء رمضان والعيد
قصة صوت ارتبطت في أذهان السعوديين بحلول شهر رمضان فكان أول من يزف الخبر للصائمين في السعودية وجميع دول العالم العربي فور تحري الرؤية.. الدكتور سليمان العيدي الإذاعي والإعلامي المخضرم يستعيد في قصة صوت ذكرياته التي تشاركها معنا منذ أكثر من ٤٠ عاما.
دقائق 23 مارس ,2023
يا عباد الله قوموا لا تناموا.. قصة صوت مهلل
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