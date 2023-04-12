يا عباد الله قوموا لا تناموا.. قصة صوت مهلل

يتجلى صوته في رحاب السماء رافعا للأذان يوميا، ذاكرا لله، مادحا للرسول، مهللا "معلنا" عن دخول رمضان والعيد في شوارع القرى في المغرب.. قصة صوت فنان التهلال المغربي أنس بنعبد الله