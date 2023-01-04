توم هاردي .. من الإدمان للنجومية قصة نجاح هكذا تحول توم هاردي من متعاطٍ ومدمن إلى نجم سينمائي متوهج. حلقات أخرى مارجوت روبي .. باربي الحياة الواقعية هكذا تحولت "مارجوت روبي" من فتاة ريفية تقفز على حبال السيرك، إلى واحدة من رموز السينما العصرية والأكثر شهرة دقائق منذ 6 أيام كريس هيمسورث البطل صاحب المطرقة هكذا جعلت مطرقة "ثور" كريس هيمسورث أحد أكثر الفنانين أجرا في العالم. دقائق 21 ديسمبر ,2022 ريان رينولدز بطل الخيال والواقع هكذا تجاوز ريان رينولدز الصعوبات وأصبح نجما هوليووديا وشخصية ملهمة في آن واحد. دقائق 14 ديسمبر ,2022 صوفيا فيرغارا .. سفيرة الجمال اللاتيني فضلت التمثيل على ممارسة مهنة الطب، تعرف على مسيرة قاضية المواهب صوفيا فيرغارا التي لمع نجمها مؤخرا بتضامنها مع فرقة مياس العربية وارتدائها الأرزة اللبنانية دقائق 07 ديسمبر ,2022 توم هاردي .. من الإدمان للنجومية دقائق -15 +15 0:00 0:00 شارك تم نسخ الرابط