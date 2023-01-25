جينيفر لورنس نجمة المليارات الستة قصة نجاح هكذا أصبحت جينيفر لورنس إحدى نجمات هوليوود ومن أعلاهن أجرا حلقات أخرى ريان غوسلينغ من التنمر للنجومية قبل أن يصبح نجما بهوليوود، عاش ريان غوسلينغ أوقاتا عصيبة وبلا أصدقاء. دقائق منذ 6 أيام ميليسا مكارثي سيدة الدعابة هكذا بدأت ميلسا مكارثي مسيرتها بـ35 دولارا في جيبها، وأصبحت من الممثلات الأعلى أجرا في العالم دقائق 11 يناير ,2023 توم هاردي .. من الإدمان للنجومية هكذا تحول توم هاردي من متعاطٍ ومدمن إلى نجم سينمائي متوهج. دقائق 04 يناير ,2023 مارجوت روبي .. باربي الحياة الواقعية هكذا تحولت "مارجوت روبي" من فتاة ريفية تقفز على حبال السيرك، إلى واحدة من رموز السينما العصرية والأكثر شهرة دقائق 28 ديسمبر ,2022 جينيفر لورنس نجمة المليارات الستة دقائق -15 +15 0:00 0:00 شارك تم نسخ الرابط