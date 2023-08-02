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سام نيل .. محارب خلف الشاشات

قصة نجاح

بعد أن كان طفلا خجولا متلعثما، هكذا أصبح سام نيل أحد نجوم هوليوود

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سام نيل .. محارب خلف الشاشات

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