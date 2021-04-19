شعب "الزولو" في أفريقيا .. المرأة تطلب يد الرجل للزواج والسحرة أصحاب المكانة الأعلى

حياة قبيلة "الزولو" مليئة بالغرائب والعجائب التي يفتخرون بها وسط القبائل كافة، ويعتبرونها مصدر قوتهم وفخرهم.

ويعمل شعب الزولو في الزراعة وتربية الماشية كسائر القبائل الإفريقية.

وتعتبر الساحرة هي طبيبة القبيلة ويسمونها "أيسانجوما".

وقديما كان يدفن كبار القوم فقط بشكل لائق، أما العامة فكانت تترك جثثهم في الغابة.

هذه العادات تبدلت مع مرور الزمن، وأصبح الموتى جميعهم يدفنون ولكن بعد غروب الشمس.

ببساطة لأن هذه هي حياتهم

