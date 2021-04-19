.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

شعب "الزولو" في أفريقيا .. المرأة تطلب يد الرجل للزواج والسحرة أصحاب المكانة الأعلى

شعب "الزولو" في أفريقيا .. المرأة تطلب يد الرجل للزواج والسحرة أصحاب المكانة الأعلى

متابع الغاء المتابعة

نشر في: آخر تحديث:

حياة قبيلة "الزولو" مليئة بالغرائب والعجائب التي يفتخرون بها وسط القبائل كافة، ويعتبرونها مصدر قوتهم وفخرهم.
ويعمل شعب الزولو في الزراعة وتربية الماشية كسائر القبائل الإفريقية.
وتعتبر الساحرة هي طبيبة القبيلة ويسمونها "أيسانجوما".
وقديما كان يدفن كبار القوم فقط بشكل لائق، أما العامة فكانت تترك جثثهم في الغابة.
هذه العادات تبدلت مع مرور الزمن، وأصبح الموتى جميعهم يدفنون ولكن بعد غروب الشمس.
ببساطة لأن هذه هي حياتهم

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
متحف الروائية جاين أوستن يطلق متحف الروائية جاين أوستن يطلق "استجواباً" حول صلتها بتجارة الرقيق 
لتجنب الشعور بالعطش الشديد أثناء الصيام.. إليك هذه النصائح لتجنب الشعور بالعطش الشديد أثناء الصيام.. إليك هذه النصائح
الأكثر قراءة
هل اقترب السفر إلى الخارج بلا قيود؟.. الخطوط السعودية تجيب هل اقترب السفر إلى الخارج بلا قيود؟.. الخطوط السعودية تجيب
يؤدي للغيبوبة خلال 48 ساعة.. تحذيرات من فيروس يؤدي للغيبوبة خلال 48 ساعة.. تحذيرات من فيروس "نيباه"
رسمياً.. إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.. وبيريز رئيساً رسمياً.. إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.. وبيريز رئيساً
فيديو لواقعة مروعة تحبس الأنفاس.. ووزير النقل المصري: فيديو لواقعة مروعة تحبس الأنفاس.. ووزير النقل المصري: "هنجيبه مش هنسيبه"
داعش سيناء يعدم قبطياً اختطفه قبل شهور.. والكنيسة تنعاه  داعش سيناء يعدم قبطياً اختطفه قبل شهور.. والكنيسة تنعاه 
ضريبة جديدة قد تشعل الخلاف بين الحكومة وأصحاب المحال التجارية في مصر ضريبة جديدة قد تشعل الخلاف بين الحكومة وأصحاب المحال التجارية في مصر
قبل أن تذهب
دور جديد للذكاء الاصطناعي في المستشفيات
دور جديد للذكاء الاصطناعي في المستشفيات
اكتشف المزيد