شعب "الارومو" في إثيوبيا

من الصعب جدا ذكر إثيوبيا، ونسيان شعب الأورومو لأنهم من أكبر الأعراق ليس فقط في إثيوبيا إنما في عموم أفريقيا.

"الأورومو" مجموعة عرقية شهيرة موجودة في إثيوبيا وشمال كينيا وأجزاء من الصومال

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عددهم 40 مليون نسمة تقريبا

وتعد نسبة المسلمين بين الأورومو هي النسبة الأكبر

اشتهر شعب الأورومو بالبسالة والشجاعة والإقدام

وهم من أنشط العناصر الموجودة في شرق أفريقيا في الحرب

والأورومو لهم تقويمهم الخاص المبني على ملاحظات فلكية

ومن عاداتهم المحببة خاصة في احتفالات الزواج أن العروسين يركبان الخيل

وسط الناس كدليل على الانطلاق نحو حياة جديدة

مليئة بالحب والسعادة

ببساطة لأن هذه هي حياتهم