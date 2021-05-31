.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

قبيلة "النوير" في جنوب السودان

قبيلة "النوير" في جنوب السودان

متابع الغاء المتابعة

نشر في: آخر تحديث:

قبيلة "النوير" لها عادات وتقاليد خاصة
يمكن أن تكون الأغرب على الإطلاق ويمكن ألا تكون موجودة إلا عندهم
منها أنه في حال موت الأب فالابن الأكبر يعتبر كل زوجات والده ملكه إلا والدته
وإذا أنجب الابن أولادا من زوجات والده، فالأبناء إخوة بالنسبة له وليسوا أولاده.
عدد الزوجات عندهم قد يصل إلى العشرات
ومهر النساء يكون بعدد رؤوس الأبقار
وكلما كانت البنت أكثر جمالا ومن أسرة ذات مكانة كبيرة وسط المجتمع يزيد مهرها من رؤوس الأبقار
حياة قبيلة "الدينكا" غريبة بالنسبة للكثيرين
لكن عاداتهم وتقاليدهم مختلفة
ببساطة لأن هذه هي حياتهم

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
دراسة أوروبية: نمتلك دليلًا على تصنيع فيروس كورونا في الصين
دراسة أوروبية: نمتلك دليلًا على تصنيع فيروس كورونا في الصين
اكتشف المزيد