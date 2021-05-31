قبيلة "النوير" في جنوب السودان

قبيلة "النوير" لها عادات وتقاليد خاصة

يمكن أن تكون الأغرب على الإطلاق ويمكن ألا تكون موجودة إلا عندهم

منها أنه في حال موت الأب فالابن الأكبر يعتبر كل زوجات والده ملكه إلا والدته

وإذا أنجب الابن أولادا من زوجات والده، فالأبناء إخوة بالنسبة له وليسوا أولاده.

عدد الزوجات عندهم قد يصل إلى العشرات

ومهر النساء يكون بعدد رؤوس الأبقار

وكلما كانت البنت أكثر جمالا ومن أسرة ذات مكانة كبيرة وسط المجتمع يزيد مهرها من رؤوس الأبقار

حياة قبيلة "الدينكا" غريبة بالنسبة للكثيرين

لكن عاداتهم وتقاليدهم مختلفة

ببساطة لأن هذه هي حياتهم

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