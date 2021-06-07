في بعض قرى غابات الأمازون الماطرة،

على الحدود بين فنزويلا والبرازيل،

يعيش حوالي ثلاثين ألف شخص من قبيلة يانومامي.

نظام حياتهم عجيب إلى حد كبير،

من أغرب عاداتهم تناول شوربة الموز بعظام الموتى! نعم الموتى

يتم لف جثة الشخص المتوفي في أوراق شجر ويسمحون للحشرات بالانقضاض عليها

وبعدها يتم جمع رفات الجثة، وسحقها بعد مرور 45 يوما تقريبا

بعد ذلك يتم خلط الرفاة بشوربة الموز،

وأسرته تتناول الشوربة..

وهذا الطقس مهم عندهم لأنهم يعتقدون أنه بهذه الطريقة يدخل صاحب الجثة الجنة...

عاداتهم يمكن أن تكون مدهشة ومختلفة جدا لكنهم متمسكون بها ورافضون أي تغيير في تفاصيلهم وعادتهم،

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