.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

قبيلة كورواي في إندونيسيا

قبيلة كورواي في إندونيسيا

متابع الغاء المتابعة

نشر في: آخر تحديث:

على هذه الأرض في القرن الحادي والعشرين،
مجموعات عرقية وقبائل تعيش نمط حياة غير مألوف،
منها قبيلة كورواي الموصوفة بأنها من أغرب قبائل العالم،
والتي تعيش بالقرب من حوض نهر برازا في بابوا الغربية بإندونيسيا
تعدادهم حوالي 3 آلاف نسمة
والقبيلة عازلة نفسها تماما عن كل ما يجري خارج محيطها، واكتفت بممارسة عاداتها وتقاليدها الغريبة
أبرزها حسب ما أشيع عنهم انهم مشهورون بأكل لحوم البشر خاصة بعد وفاتهم
كنوع من الانتقام من الأرواح الشريرة، التي تسببت في موت صاحب الجسد، كوقاية من شرها،
واعتاد أفراد القبيلة على البقاء عراة، لا يعرفون وضع أي ملابس على أجسادهم
هذا غير أن غالبيتهم يفضلون العيش في منازل يبنونها على قمم الأشجار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
هؤلاء لا تحميهم الرياضة من الإصابة بالأمراض! هؤلاء لا تحميهم الرياضة من الإصابة بالأمراض!
محطّات أنيقة على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع محطّات أنيقة على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع
الأكثر قراءة
بعد سقوط إريكسن.. محمد صلاح ينحني للعاصفة ويحذف تغريدته بعد سقوط إريكسن.. محمد صلاح ينحني للعاصفة ويحذف تغريدته
ضبط مشترك ضبط مشترك "ذا فويس" المتهم بالشروع في القتل.. وحالة الضحية حرجة 
مصر تكشف أسرار شقة مصر تكشف أسرار شقة "الكنز" .. آثار وقطع فنية ومجوهرات بمليارات
شريكة إريكسن باكية بعد نزولها إلى الملعب: مات كريستيان شريكة إريكسن باكية بعد نزولها إلى الملعب: مات كريستيان
السعودية: تغريم السعودية: تغريم "مشاهير" الحفل الخادش بأكثر من 3 ملايين ريال
من هو نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل الجديد؟ من هو نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل الجديد؟
قبل أن تذهب
هل تنجح قمة بايدن وبوتين في تذويب الجليد بين موسكو وواشنطن؟
هل تنجح قمة بايدن وبوتين في تذويب الجليد بين موسكو وواشنطن؟
اكتشف المزيد