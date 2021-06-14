قبيلة كورواي في إندونيسيا

على هذه الأرض في القرن الحادي والعشرين،

مجموعات عرقية وقبائل تعيش نمط حياة غير مألوف،

منها قبيلة كورواي الموصوفة بأنها من أغرب قبائل العالم،

والتي تعيش بالقرب من حوض نهر برازا في بابوا الغربية بإندونيسيا

تعدادهم حوالي 3 آلاف نسمة

والقبيلة عازلة نفسها تماما عن كل ما يجري خارج محيطها، واكتفت بممارسة عاداتها وتقاليدها الغريبة

أبرزها حسب ما أشيع عنهم انهم مشهورون بأكل لحوم البشر خاصة بعد وفاتهم

كنوع من الانتقام من الأرواح الشريرة، التي تسببت في موت صاحب الجسد، كوقاية من شرها،

واعتاد أفراد القبيلة على البقاء عراة، لا يعرفون وضع أي ملابس على أجسادهم

هذا غير أن غالبيتهم يفضلون العيش في منازل يبنونها على قمم الأشجار.

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