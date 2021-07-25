اليوم في حكاية جديدة سنتعرف سويا على العادات الغريبة لقبيلة امبررو فما هي حكايتهم؟

قبل عشرات السنين جاءت قبيلة امبررو من غرب أفريقيا إلى السودان واستقرت في مناطق متفرقة بينها جنوب دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وبعض ولايات دولة جنوب السودان. يعود أصلهم إلى قبائل الفلان الرحل من نيجيريا ومالي والكاميرون ويسمونهم بهنود حمر القارة السمراء. الأسطورة عندهم تقول إنهم أحفاد شخص خرج من البحر بصحبة أبقاره الكورية المميزة الأصيلة والتي يعرفها الجميع بقرونها. وقد علمهم وغرس فيهم حب الراعي خاصة الأبقار. أصل اسم قبيلة امبررو نسبة إلى فرع من القبيلة اشتهرت بتربية نوع من الضأن يسمى بالامبررو ومع مرور الزمن صار اسما للقبيلة. كما أنهم يتحدثون لغة قبيلتهم الأصل الفلاني بالإضافة إلى لهجات محلية مختلفة. اشتهرت قبيلة الأمبررو بالراعي كما أنهم لا يفضلون بيع أبقارهم التي تسمى الكورية وأبقارهم لا تشترى مذبوحة لأنهم يعتقدون أنها إذا اشتريت حية ستعود إلى صاحبها مرة أخرى وهذا مرتبط بالسحر الذي يقوم بعض أفراد القبيلة بعمله عن طريق طقوس خاصة تستخدم فيها حشائش معينة تجعلها مرتبطة بصاحبها. كما انهم يعلمونها الأصوات التي تجلعها تتعرف على المناطق الخطرة.

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