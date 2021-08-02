ممكلة بوتان هي بلد غير ساحلي في الطرف الشرقي لجبال الهيمالايا،

تسمى بأرض التنين والرعد ويطلق عليها مملكة جبال الهيمالايا المعزولة

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وتسمى أيضا ببلاد التنين والأساطير

أغلب شعب بوتان نباتيون،لذا يعاقبون الصيادين عند اصطيادهم أي حيوان نادر،

من أسرار سعادة الشعب البوتاني أنهم يتأملون فكرة الموت خمس مرات يومياً

ظلت مملكة بوتان تتبع سياسة انعزالية لسنوات طوال

التلفزيون والإنترنت أيضا كانا محظورين تماما في المملكة،حتى عام ألف وتسعمئة وتسعة وتسعين،

والهدف المعلن من منعهما هو حماية الإنسان والحيوان في البلاد.



ويعيش في بوتان واحد من أغرب الحيوانات وأشدها ندرة في العالم، هو «التاكين»، وهو من فصيلة البقر

تبقى تفاصيل حياة البوتانيين غريبة لدى غيرهم لكنها جعلتهم من أسعد شعوب الأرض فببساطة هذه هي حياتهم