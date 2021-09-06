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قبيلة الكايا البرازيلية

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قبيلة الكايا البرازيلية

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الكايا هي كبرى القبائل البرازيلية التي تعيش على امتداد نهر شنجو
الذي ينبع من الأمازون في أماكن منفصلة، ويسمون أنفسهم "ميبينجوكر"
ومعناها "شعب المياه الكبيرة.
أفراد القبيلة يقسمون أنفسهم لمجموعات بعضهم يتناوب للحماية والحراسة
ويشكلون حلقات مثل حائط صد أو حاجز منيع لمنع دخول الغرباء إليهم
قبائل الكايا معروفون بالرسومات الملونة المعبرة على أجسادهم
ورؤوسهم.
والرسومات هذه تختلف بين الرجل والمرأة بحسب عاداتهم ومحاكاة البيئة المحيطة بهم.
ومن عادات أفراد القبيلة الغريبة أنهم يتزوجون فقط بعد مواسم المطر
ويرتبطون بالنجوم وأصوات الحيوانات كدليل خير لبداية حياة جديدة
ومن الغريب والمريب والعجيب أنه إذا أغضبت الزوجة زوجها بأي تصرف ولو بسيطا يقوم الرجل
إما برميها من أعلى الشجرة أو ضربها وقد يصل الأمر إلى حد قتلها!!
عادات قبائل الكايا قد تكون مختلفة وغريبة لأي قادم غريب
إلا أنهم يحرصون على الحفاظ على غموضهم وعدم اختراق هذا العالم المختلف وخصوصيتهم
ببساطة لأن هذه هي حياتهم

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