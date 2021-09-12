شعب الباجاو في أندونيسيا

جزيرة بورنيو هي ثالث أكبر جزيرة في العالم

وأكبر جزيرة في آسيا

يعيش غجر باجو في قوارب صغيرة وأكواخ عائمة

منذ صغرهم والأطفال يتعلمون كيفية السباحة والغوص،

وينطلقون لصيد الأسماك مع الأسرة من سن الـ8

الدراسات التي أجريت عليهم أظهرت أن شباب باجو يتمتعون برؤية جيدة واستثنائية تحت الماء نظرا لوجودهم باستمرار في بيئة المحيطات

شعب الباجاو لا يعرفون النقود ويعيشون على مقايضة الأسماك بالسلع الزراعية

بالإضافة لعدم معرفتهم كم تبلغ أعمارهم، وعدم معرفتهم القراءة والكتابة،

ولا يعرفون أيضا حساب الوقت

ولا يهتمون إلا ببداية يومهم مع شروق الشمس أو نهايته في وقت غروبها

وليسوا حريصين على معرفة ما يجري خارج عالمهم البسيط والجميل بالنسبة لهم

ببساطة لأن هذه هي حياتهم.