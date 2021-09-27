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جزيرة إيكاريا في اليونان

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جزيرة إيكاريا في اليونان

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إكاريا تمتد على مساحة 255 كم2 من الرمال الفضية
تعرف أنها جزيرة المعمرين
يقال أن الحياة فيها تبدأ بعد سن الـ60
ومعظم السكان يعيشوا فيها فوق الـ100 سنة
ويعتقد أنه السر يكمن في طبيعة المكان
على مر السنوات حاول الكثير من زوار الجزيرة
اكتشاف سر الصحة الجيدة وطول العمر لسكانها
وتم ربطها بمجموعة من العوامل
بما في ذلك النظام الغذائي المحلي
والتزام المحليين بقيلولة بعد الظهر
ولكبار السن في الجزيرة دور في التربية وتنشئة الأجيال
وكل الناس تأخذ بمشورتهم ونصايحهم ويحظوا باحترام كبير بين باقي الفئات العمرية الأخرى
الحياة البسيطة والمريحة في جزيرة إكاريا
خلقت منها وجهة سياحية جاذبة للسياح
لكن الناس التي تعيش فيها ليسوا حريصين أبدا على الخروج من منطقتهم
ببساطة لأن هذه هي حياتهم

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