حياتهم | شعب باتاقيون.. يعيش بعادات غريبة وعالم مريح مصمم لتلبية حاجاتهم

هم مجموعة عرقية من الناس تعيش في شمال جزيرة سومطرة

أو بالأحرى العدد الأكبر منهم موجود في هذه المنطقة

شعب باتاقيون يعتمدون على نفسهم بشكل كبير في كل شيء

ولا يحبون أبدا التعامل مع الغرباء من أماكن أخرى

يعتقد أن أفراد شعب ينتمون إلى نيجريتو أو أوسترالويد،

أكثر البشر صلة بالأفارقة الأصليين

يعني أنهم من أحفاد واحدة من المجموعات الأولى

التي غادرت أفريقيا قبل آلاف السنين

ويتردد أن شعب باتاقيون أخذ نظامه الكتابي في أول الأمر

من سومطرة الجنوبية

وبعد ذلك نزحوا حتى وصلوا إلى شمال المنطقة

ويعتمدون في حياتهم على الصيد والزراعة

وبحيرة توبا الكبرى وفرت فرصة كبيرة لهم

في الاعتماد عليها في الصيد

ورغم صعوبة هذه الحياة وانعزالها

إلا أنها الحياة المثلى التي لا يرغبون أبدا

في تغيرها ولا الخروج عن نمطهم الطبيعي الذي اعتادوا عليه

وعلى مدار قرون وتوارثوه أبا عن جد

ببساطة لأن هذه هي حياتهم

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