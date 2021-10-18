.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حياتهم | شعب باتاقيون.. يعيش بعادات غريبة وعالم مريح مصمم لتلبية حاجاتهم

  • الخط

حياتهم | شعب باتاقيون.. يعيش بعادات غريبة وعالم مريح مصمم لتلبية حاجاتهم

نشر في: آخر تحديث:

هم مجموعة عرقية من الناس تعيش في شمال جزيرة سومطرة
أو بالأحرى العدد الأكبر منهم موجود في هذه المنطقة
شعب باتاقيون يعتمدون على نفسهم بشكل كبير في كل شيء
ولا يحبون أبدا التعامل مع الغرباء من أماكن أخرى
يعتقد أن أفراد شعب ينتمون إلى نيجريتو أو أوسترالويد،
أكثر البشر صلة بالأفارقة الأصليين
يعني أنهم من أحفاد واحدة من المجموعات الأولى
التي غادرت أفريقيا قبل آلاف السنين
ويتردد أن شعب باتاقيون أخذ نظامه الكتابي في أول الأمر
من سومطرة الجنوبية
وبعد ذلك نزحوا حتى وصلوا إلى شمال المنطقة
ويعتمدون في حياتهم على الصيد والزراعة
وبحيرة توبا الكبرى وفرت فرصة كبيرة لهم
في الاعتماد عليها في الصيد
ورغم صعوبة هذه الحياة وانعزالها
إلا أنها الحياة المثلى التي لا يرغبون أبدا
في تغيرها ولا الخروج عن نمطهم الطبيعي الذي اعتادوا عليه
وعلى مدار قرون وتوارثوه أبا عن جد
ببساطة لأن هذه هي حياتهم

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
أنقذوه بأعجوبة.. شاهد عملية إخراج طفل سقط في بئر عميقة أنقذوه بأعجوبة.. شاهد عملية إخراج طفل سقط في بئر عميقة
7 فيتامينات تساعدك في التغلب على الاكتئاب 7 فيتامينات تساعدك في التغلب على الاكتئاب
الأكثر قراءة
بعد تخفيف إجراءات كورونا.. شاهد صفوف المصلين بالمسجد الحرام بعد تخفيف إجراءات كورونا.. شاهد صفوف المصلين بالمسجد الحرام
إصابة هذه الفئة بكورونا فائقة الخطورة.. الصحة العالمية تحذر إصابة هذه الفئة بكورونا فائقة الخطورة.. الصحة العالمية تحذر
احذر.. هذا هو أسوأ مشروب يمكن تناوله بعد سن الـ50! احذر.. هذا هو أسوأ مشروب يمكن تناوله بعد سن الـ50!
بالصور.. شاهد حفل زفاف ابنة بيل غيتس على المصري نايل نصار بالصور.. شاهد حفل زفاف ابنة بيل غيتس على المصري نايل نصار
انفجرت إطاراتها.. شاهد طائرة مصرية تنجو من كارثة محققة انفجرت إطاراتها.. شاهد طائرة مصرية تنجو من كارثة محققة
عودة هالاند تبقي دورتموند في سباق الدوري عودة هالاند تبقي دورتموند في سباق الدوري
قبل أن تذهب
لأول مرة.. تصوير فيلم روسي بالفضاء
لأول مرة.. تصوير فيلم روسي بالفضاء
اكتشف المزيد