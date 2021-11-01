حياتهم | قبيلة هونزا الهندية
في جبال كاراكورام شمال باكستان تعيش قبيلة هونزا.
هم مجموعة من الناس يبلغ تعدادهم حوالي 30 ألف شخص.
معروفون بطول أعمارهم.
ويقال عنهم إنهم لا يمرضون ولا يشيخون، ولم تحدث عندهم أي حالة إصابة واحدة بالسرطان.
فما هو السر وراء تمتعهم بصحة أفضل وحياة أطول عن غيرهم.
شعب الطوارق الأمازيغي
في قصص كثيرة ومثيرة عن حياة الطوارق أو الشعب الأزرق
مثل ما يطلق عليه.
السر وراء التسمية هذه
هو اللثام الأزرق النيلي الذي لا يفارق وجوه رجال هذا الشعب.
هالة من الأسرار والغموض تحيط بثقافة وحياة الطوارق.
سنتعرف عليهم أكثر في الحلقة المقبلة من برنامج حياتهم على العربية بودكاست
شعب الكيلاش في باكستان
في المرتفعات الجليدية الشمالية من باكستان، تعيش قبائل الكيلاش
قبائل عجيبة وغريبة وطقوسها وعاداتها مختلفة جدا
أبرزها أن المرأة يحق لها استبدال زوجها طوال حياتها متى ما رغبت،
والزوج ليس لديه حق الاعتراض أو الاحتجاج على خيار زوجته،
ولكن الخيار هذا تحرم منه المرأة في حالة وحدة
إذا تزوجت من ملك الماعز!
كيف؟ هذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة من برنامج حياتهم على العربية بودكاست
قبائل سورما..كسر أسنان الفتيات مقياسا للجمال
قبيلة "فادوما" يا ترى ما هو سر تسميتهم بشعب النعام
رحلة جديدة إلى القارة السمراء وتحديدا إلى شمال زيمبابوي
التي تعيش فيها قبيلة فادوما
قبيلة يطلق عليها شعب النعام
حالة وراثية غريبة ونادرة موجودة فقط عند هذه القبيلة
حيث تنعدم الأصابع لديهم
تفاصيل أكثر وسنتعرف على عاداتهم وتقاليدهم وغرائبهم
في حلقة جديدة من برنامج حياتهم على العربية بودكاست
حياتهم | قبيلة هونزا الهندية