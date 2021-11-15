شعب الكيلاش في باكستان

في المرتفعات الجليدية الشمالية من باكستان، تعيش قبائل الكيلاش

قبائل عجيبة وغريبة وطقوسها وعاداتها مختلفة جدا

أبرزها أن المرأة يحق لها استبدال زوجها طوال حياتها متى ما رغبت،

والزوج ليس لديه حق الاعتراض أو الاحتجاج على خيار زوجته،

ولكن الخيار هذا تحرم منه المرأة في حالة وحدة

إذا تزوجت من ملك الماعز!

كيف؟ هذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة من برنامج حياتهم على العربية بودكاست

