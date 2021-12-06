جزيرة إيكاريا في اليونان
إكاريا تمتد على مساحة 255 كم2 من الرمال الفضية
تعرف أنها جزيرة المعمرين
يقال أن الحياة فيها تبدأ بعد سن الـ60
ومعظم السكان يعيشوا فيها فوق الـ100 سنة
ويعتقد أنه السر يكمن في طبيعة المكان
على مر السنوات حاول الكثير من زوار الجزيرة
اكتشاف سر الصحة الجيدة وطول العمر لسكانها
وتم ربطها بمجموعة من العوامل
بما في ذلك النظام الغذائي المحلي
والتزام المحليين بقيلولة بعد الظهر
ولكبار السن في الجزيرة دور في التربية وتنشئة الأجيال
وكل الناس تأخذ بمشورتهم ونصايحهم ويحظوا باحترام كبير بين باقي الفئات العمرية الأخرى
الحياة البسيطة والمريحة في جزيرة إكاريا
خلقت منها وجهة سياحية جاذبة للسياح
لكن الناس التي تعيش فيها ليسوا حريصين أبدا على الخروج من منطقتهم
ببساطة لأن هذه هي حياتهم
قبيلة الكارا الإثيوبية
من الصعب جدا تصديق أن هناك مجموعات تقوم بقتل بعض أطفالها خشية اللعنات
التي تحل على القبيلة.
هذا موجود بالفعل عند قبائل الكارا في إثيوبيا، وهي إحدى القبائل التي لديها عادات وتقاليد غريبة ومريبة بالنسبة للكثيرين.
لكن هناك تمسكا ببعض العادات رغم المحاولات المتكررة والمستميتة من مجموعات حقوقية لتغييرها.
هذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة من برنامج حياتهم على العربية بودكاست
شعب الطوارق الأمازيغي
في قصص كثيرة ومثيرة عن حياة الطوارق أو الشعب الأزرق
مثل ما يطلق عليه.
السر وراء التسمية هذه
هو اللثام الأزرق النيلي الذي لا يفارق وجوه رجال هذا الشعب.
هالة من الأسرار والغموض تحيط بثقافة وحياة الطوارق.
سنتعرف عليهم أكثر في الحلقة المقبلة من برنامج حياتهم على العربية بودكاست
شعب الكيلاش في باكستان
في المرتفعات الجليدية الشمالية من باكستان، تعيش قبائل الكيلاش
قبائل عجيبة وغريبة وطقوسها وعاداتها مختلفة جدا
أبرزها أن المرأة يحق لها استبدال زوجها طوال حياتها متى ما رغبت،
والزوج ليس لديه حق الاعتراض أو الاحتجاج على خيار زوجته،
ولكن الخيار هذا تحرم منه المرأة في حالة وحدة
إذا تزوجت من ملك الماعز!
كيف؟ هذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة من برنامج حياتهم على العربية بودكاست
قبائل سورما..كسر أسنان الفتيات مقياسا للجمال
جزيرة إيكاريا في اليونان