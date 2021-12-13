قبيلة وودابي

جزيرة إيكاريا في اليونان

إكاريا تمتد على مساحة 255 كم2 من الرمال الفضية

تعرف أنها جزيرة المعمرين

يقال أن الحياة فيها تبدأ بعد سن الـ60

ومعظم السكان يعيشوا فيها فوق الـ100 سنة

ويعتقد أنه السر يكمن في طبيعة المكان

على مر السنوات حاول الكثير من زوار الجزيرة

اكتشاف سر الصحة الجيدة وطول العمر لسكانها

وتم ربطها بمجموعة من العوامل

بما في ذلك النظام الغذائي المحلي

والتزام المحليين بقيلولة بعد الظهر

ولكبار السن في الجزيرة دور في التربية وتنشئة الأجيال

وكل الناس تأخذ بمشورتهم ونصايحهم ويحظوا باحترام كبير بين باقي الفئات العمرية الأخرى

الحياة البسيطة والمريحة في جزيرة إكاريا

خلقت منها وجهة سياحية جاذبة للسياح

لكن الناس التي تعيش فيها ليسوا حريصين أبدا على الخروج من منطقتهم

ببساطة لأن هذه هي حياتهم

