قبيلة الهدندوة في السودان
أرض الهدندوة واسعة وشاسعة
تمتد من جنوب سواكن بنحو 20 ميلا
ثم تتجه غربا بين خور بركة وخلانجب إلى الحدود الإريترية
تنقسم بين شرق السودان ومناطق في إريتريا
وهي قبيلة كبيرة جدا لا يتفوق عليها في الغنى أو في مساحة الأرض الكبيرة
أو الثروة الحيوانية إلا قبيلة البني عامر
الهدندوة تتحدث لغة التبداوي من الفرع الكوشتي والعنصر الأساسي
الذي يحدد الأصل والهوية الهدندوية هو نظام القرابة
دور المرأة عند الهدندوة يعتمد على حفاظها على الموروثات والعادات والتقاليد
خاصة فيما يتعلق بالحلي والملابس والزينة
وبالعادات التي يجب أن تكون حاكمة المجتمع وفق أعرافه وعاداته وتقاليده
وتهتم المرأة بجلسات القهوة التي تتم في جلسات خاصة عندها طابع تقليدي
ويتم فيها إشعال البخور لكي يضفي أجواء من الروائح الذكية
وتكون هذه خاصة بجلسات النساء وأيضا الرجال
قبيلة الهدندوة قبيلة عريقة وقديمة عندها مكانتها وهيبتها ووجودها في شرق السودان
وزعماؤها كلماتهم مسموعة بين بقية القبائل
قد يكون لديهم بعض العادات المختلفة ثقافيا عن بقية أهل السودان
لكن تبقى هذه العادات المختلفة هي ما يميزهم ويجعلهم مختلفين عن بقية القبائل في السودان
ببساطة لأن هذه هي حياتهم
قبيلة وودابي
عادة ما تكون مسابقات الجمال حول العالم للنساء، ولكن في قبيلة وودابي الأفريقية الأمر مختلف!
فهي قبيلة تتفاخر بوسامة رجالها.
قبيلة وودابي الأفريقية موجودة في النيجر وتشاد.
ومن أهم وأبرز عاداتها وتقاليدها إقامة مهرجان سنوي باسم "جيروول Gerewol " لاختيار رجال وتتويجهم كملوك للجمال.
وفي المهرجان الذي يتم الاستعداد له من سنة إلى أخرى يرقص الرجال للنساء ويتزينون للفوز بقلب امرأة على أمل الحصول على رضى وقبول إحداهن للزواج.
جزيرة إيكاريا في اليونان
إكاريا تمتد على مساحة 255 كم2 من الرمال الفضية
تعرف أنها جزيرة المعمرين
يقال أن الحياة فيها تبدأ بعد سن الـ60
ومعظم السكان يعيشوا فيها فوق الـ100 سنة
ويعتقد أنه السر يكمن في طبيعة المكان
على مر السنوات حاول الكثير من زوار الجزيرة
اكتشاف سر الصحة الجيدة وطول العمر لسكانها
وتم ربطها بمجموعة من العوامل
بما في ذلك النظام الغذائي المحلي
والتزام المحليين بقيلولة بعد الظهر
ولكبار السن في الجزيرة دور في التربية وتنشئة الأجيال
وكل الناس تأخذ بمشورتهم ونصايحهم ويحظوا باحترام كبير بين باقي الفئات العمرية الأخرى
الحياة البسيطة والمريحة في جزيرة إكاريا
خلقت منها وجهة سياحية جاذبة للسياح
لكن الناس التي تعيش فيها ليسوا حريصين أبدا على الخروج من منطقتهم
ببساطة لأن هذه هي حياتهم
قبيلة الكارا الإثيوبية
من الصعب جدا تصديق أن هناك مجموعات تقوم بقتل بعض أطفالها خشية اللعنات
التي تحل على القبيلة.
هذا موجود بالفعل عند قبائل الكارا في إثيوبيا، وهي إحدى القبائل التي لديها عادات وتقاليد غريبة ومريبة بالنسبة للكثيرين.
لكن هناك تمسكا ببعض العادات رغم المحاولات المتكررة والمستميتة من مجموعات حقوقية لتغييرها.
هذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة من برنامج حياتهم على العربية بودكاست
شعب الطوارق الأمازيغي
في قصص كثيرة ومثيرة عن حياة الطوارق أو الشعب الأزرق
مثل ما يطلق عليه.
السر وراء التسمية هذه
هو اللثام الأزرق النيلي الذي لا يفارق وجوه رجال هذا الشعب.
هالة من الأسرار والغموض تحيط بثقافة وحياة الطوارق.
سنتعرف عليهم أكثر في الحلقة المقبلة من برنامج حياتهم على العربية بودكاست
قبيلة الهدندوة في السودان