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حياتهم | شعب الأكراد

حياتهم | شعب الأكراد

حياتهم

الأسطورة تحكي أنهم أبناء الجن والجبال.. فمن هم الأكراد؟
الأكراد يعتبرون من أكبر المجموعات العرقية في العالم
لكن لم تكن لديهم أبدا أي فرصة لبناء دولتهم المستقلة
في مطلع القرن العشرين بدأ الأكراد التفكير في تكوين دولتهم المستقلة باسم "كردستان"
الزواج عند الأكراد له طابع خاص ويمثل كرنفالا يستعرضون فيه جمال فولكلورهم وثقافتهم
الأكراد كأي شعوب أخرى لهم معتقداتهم وبعض الموروثات التي تحكى على أنها أساطير
ومن خلال الأساطير نشأ القول المأثور "لا أصدقاء للأكراد سوى الجبال"
ولهم مراسم خاصة للاحتفاء بقدوم أي مولود
فعندما يولد طفل عند الأكراد يتم حراسته لمدة أسبوع عبر وضع سكين وإبرة كبيرة أو قشرة بصل
لطرد الجن، وهذا معتقد متوارث وسائد ومعروف في العائلات الكردية وداخل المجتمع الكردي
والحفاظ على هذه الثقافة والخشية من اندثارها يشغل بال أي كردي في كل بلدان العالم
ببساطة لأن حلمهم لا يزال مستمرا في دولتهم المستقلة
وببساطة لأن هذه هي حياتهم

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ثم تتجه غربا بين خور بركة وخلانجب إلى الحدود الإريترية
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وهي قبيلة كبيرة جدا لا يتفوق عليها في الغنى أو في مساحة الأرض الكبيرة
أو الثروة الحيوانية إلا قبيلة البني عامر
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الذي يحدد الأصل والهوية الهدندوية هو نظام القرابة
دور المرأة عند الهدندوة يعتمد على حفاظها على الموروثات والعادات والتقاليد
خاصة فيما يتعلق بالحلي والملابس والزينة
وبالعادات التي يجب أن تكون حاكمة المجتمع وفق أعرافه وعاداته وتقاليده
وتهتم المرأة بجلسات القهوة التي تتم في جلسات خاصة عندها طابع تقليدي
ويتم فيها إشعال البخور لكي يضفي أجواء من الروائح الذكية
وتكون هذه خاصة بجلسات النساء وأيضا الرجال
قبيلة الهدندوة قبيلة عريقة وقديمة عندها مكانتها وهيبتها ووجودها في شرق السودان
وزعماؤها كلماتهم مسموعة بين بقية القبائل
قد يكون لديهم بعض العادات المختلفة ثقافيا عن بقية أهل السودان
لكن تبقى هذه العادات المختلفة هي ما يميزهم ويجعلهم مختلفين عن بقية القبائل في السودان
ببساطة لأن هذه هي حياتهم

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فهي قبيلة تتفاخر بوسامة رجالها.
قبيلة وودابي الأفريقية موجودة في النيجر وتشاد.
ومن أهم وأبرز عاداتها وتقاليدها إقامة مهرجان سنوي باسم "جيروول Gerewol " لاختيار رجال وتتويجهم كملوك للجمال.
وفي المهرجان الذي يتم الاستعداد له من سنة إلى أخرى يرقص الرجال للنساء ويتزينون للفوز بقلب امرأة على أمل الحصول على رضى وقبول إحداهن للزواج.

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تعرف أنها جزيرة المعمرين
يقال أن الحياة فيها تبدأ بعد سن الـ60
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ويعتقد أنه السر يكمن في طبيعة المكان
على مر السنوات حاول الكثير من زوار الجزيرة
اكتشاف سر الصحة الجيدة وطول العمر لسكانها
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بما في ذلك النظام الغذائي المحلي
والتزام المحليين بقيلولة بعد الظهر
ولكبار السن في الجزيرة دور في التربية وتنشئة الأجيال
وكل الناس تأخذ بمشورتهم ونصايحهم ويحظوا باحترام كبير بين باقي الفئات العمرية الأخرى
الحياة البسيطة والمريحة في جزيرة إكاريا
خلقت منها وجهة سياحية جاذبة للسياح
لكن الناس التي تعيش فيها ليسوا حريصين أبدا على الخروج من منطقتهم
ببساطة لأن هذه هي حياتهم

١١ دقيقة 06 ديسمبر ,2021

حياتهم | شعب الأكراد

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