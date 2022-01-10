حياتهم | شعب الأكراد

قبيلة الهدندوة في السودان

أرض الهدندوة واسعة وشاسعة

تمتد من جنوب سواكن بنحو 20 ميلا

ثم تتجه غربا بين خور بركة وخلانجب إلى الحدود الإريترية

تنقسم بين شرق السودان ومناطق في إريتريا

وهي قبيلة كبيرة جدا لا يتفوق عليها في الغنى أو في مساحة الأرض الكبيرة

أو الثروة الحيوانية إلا قبيلة البني عامر

الهدندوة تتحدث لغة التبداوي من الفرع الكوشتي والعنصر الأساسي

الذي يحدد الأصل والهوية الهدندوية هو نظام القرابة

دور المرأة عند الهدندوة يعتمد على حفاظها على الموروثات والعادات والتقاليد

خاصة فيما يتعلق بالحلي والملابس والزينة

وبالعادات التي يجب أن تكون حاكمة المجتمع وفق أعرافه وعاداته وتقاليده

وتهتم المرأة بجلسات القهوة التي تتم في جلسات خاصة عندها طابع تقليدي

ويتم فيها إشعال البخور لكي يضفي أجواء من الروائح الذكية

وتكون هذه خاصة بجلسات النساء وأيضا الرجال

قبيلة الهدندوة قبيلة عريقة وقديمة عندها مكانتها وهيبتها ووجودها في شرق السودان

وزعماؤها كلماتهم مسموعة بين بقية القبائل

قد يكون لديهم بعض العادات المختلفة ثقافيا عن بقية أهل السودان

لكن تبقى هذه العادات المختلفة هي ما يميزهم ويجعلهم مختلفين عن بقية القبائل في السودان

ببساطة لأن هذه هي حياتهم

