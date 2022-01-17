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قبيلة "التشاجا" في تنزانيا

قبيلة "التشاجا" في تنزانيا

حياتهم

رحلة حياتهم اليوم إلى تنزانيا للتعرف على إحدى القبائل الأكثر غرابة
وهي قبيلة "التشاجا"
القبيلة التي تعتبر الأسماك من الأطعمة المسمومة وتشبهها بالثعابين
وتعتبرها مصدرا للشرور واللعنات
ومفتاح الدخول إلى هذه القبيلة هو كلمة سر
من لا يتعرف عليها هو من الأعداء لا محالة
قبيلة "التشاجا" تعيش في جبل كليمنجارو في تنزانيا في وسط أفريقيا
عاشوا لسنوات طويلة معتمدين على الترحال
واستقروا مؤخرا في سفوح جبل كليمنجارو
وتعتمد حياتهم الآن بصورة رئيسية على الزراعة
وطعامهم الرئيسي هو الموز
لذلك تمت تسميتهم بقبيلة الموز

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ثم تتجه غربا بين خور بركة وخلانجب إلى الحدود الإريترية

تنقسم بين شرق السودان ومناطق في إريتريا

وهي قبيلة كبيرة جدا لا يتفوق عليها في الغنى أو في مساحة الأرض الكبيرة

أو الثروة الحيوانية إلا قبيلة البني عامر

الهدندوة تتحدث لغة التبداوي من الفرع الكوشتي والعنصر الأساسي

الذي يحدد الأصل والهوية الهدندوية هو نظام القرابة

دور المرأة عند الهدندوة يعتمد على حفاظها على الموروثات والعادات والتقاليد

خاصة فيما يتعلق بالحلي والملابس والزينة

وبالعادات التي يجب أن تكون حاكمة المجتمع وفق أعرافه وعاداته وتقاليده

وتهتم المرأة بجلسات القهوة التي تتم في جلسات خاصة عندها طابع تقليدي

ويتم فيها إشعال البخور لكي يضفي أجواء من الروائح الذكية

وتكون هذه خاصة بجلسات النساء وأيضا الرجال

قبيلة الهدندوة قبيلة عريقة وقديمة عندها مكانتها وهيبتها ووجودها في شرق السودان

وزعماؤها كلماتهم مسموعة بين بقية القبائل

قد يكون لديهم بعض العادات المختلفة ثقافيا عن بقية أهل السودان

لكن تبقى هذه العادات المختلفة هي ما يميزهم ويجعلهم مختلفين عن بقية القبائل في السودان

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قبيلة "التشاجا" في تنزانيا

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