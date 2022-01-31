قبيلة الجعليين في السودان
الجعليون يعتبرون من أكبر القبائل العربية في السودان والتي وصلت إلى السودان في بداية القرن الأول الهجري
استوطنت نهر النيل في المنطقة التي تقع شمال الخرطوم
وتعتبر مدينة شندي عاصمتهم التاريخية وأيضا مدينة المتمة من المدن المهمة التي يعيش فيها الجعليون
البطان هو عادة شهيرة عند قبيلة الجعليين
وهي عادة بموجبها يجلد العريس أصدقاءه بالسياط أثناء الاحتفال بالعرس
وكلما تحمل الأصدقاء ضربا أكثر وأكثر كان هذا تعبيرا عمليا عن دعمهم وحبهم وشجاعتهم للعريس
وكلما ضربهم سألوا المزيد
عادات الجعليين يمكن أن تكون مختلفة ويمكن أن يختلف البعض حولها
لكن تبقى مصدرا للفخر والاعتزاز بينهم
وهم من القبائل المشهورة والمعروفة والتي تفتخر بعاداتها على مر العصور
ببساطة لأن هذه هي حياتهم
قرية الأقوياء الهندية
هل سمعتم من قبل عن قرية لا تستقبل إلا الرجال مفتولي العضلات
هذه القرية تخضع قاطنيها من الرجال الذين يقدرون بالعشرات لتمارين شاقة جدا
وأطلق عليها اسم "قرية الأقوياء"
جميع من في القرية من صبيان وشباب ورجال يمارسون تمارين تدريبية شعبية
يطلق عليها اسم "أكاداه" وهي كلمة هندية تعني المصارعة في الساحة القتالية
"آسولا - فاتحبور بيري" أقوى قرية في الهند
القرية الموجودة بالقرب من مدينة دلهي
معروفة بأنها أقوى مكان في الهند
تبقى هذه القرية مختلفة ومتميزة لأنها ساحة رياضية وشعبية
أصبحت معروفة ليس فقط في الهند ولكن على نطاق عالمي
وأصبحت وجهة لكل من يريد أن يصبح قويا أو مفتول العضلات
ولكن بشرط أن يجتاز كل المواصفات المطلوبة للتواجد في هذه القرية
يمكن أن تكون عادات وتقاليد مختلفة
ويمكن أن تكون مقبولة أو مرفوضة من قبل البعض
لكن تبقى سر تميز هذا المكان وسر شهرته واختلافه
ببساطة لأن هذه هي حياتهم
قبيلة "التشاجا" في تنزانيا
رحلة حياتهم اليوم إلى تنزانيا للتعرف على إحدى القبائل الأكثر غرابة
وهي قبيلة "التشاجا"
القبيلة التي تعتبر الأسماك من الأطعمة المسمومة وتشبهها بالثعابين
وتعتبرها مصدرا للشرور واللعنات
ومفتاح الدخول إلى هذه القبيلة هو كلمة سر
من لا يتعرف عليها هو من الأعداء لا محالة
قبيلة "التشاجا" تعيش في جبل كليمنجارو في تنزانيا في وسط أفريقيا
عاشوا لسنوات طويلة معتمدين على الترحال
واستقروا مؤخرا في سفوح جبل كليمنجارو
وتعتمد حياتهم الآن بصورة رئيسية على الزراعة
وطعامهم الرئيسي هو الموز
لذلك تمت تسميتهم بقبيلة الموز
حياتهم | شعب الأكراد
الأسطورة تحكي أنهم أبناء الجن والجبال.. فمن هم الأكراد؟
الأكراد يعتبرون من أكبر المجموعات العرقية في العالم
لكن لم تكن لديهم أبدا أي فرصة لبناء دولتهم المستقلة
في مطلع القرن العشرين بدأ الأكراد التفكير في تكوين دولتهم المستقلة باسم "كردستان"
الزواج عند الأكراد له طابع خاص ويمثل كرنفالا يستعرضون فيه جمال فولكلورهم وثقافتهم
الأكراد كأي شعوب أخرى لهم معتقداتهم وبعض الموروثات التي تحكى على أنها أساطير
ومن خلال الأساطير نشأ القول المأثور "لا أصدقاء للأكراد سوى الجبال"
ولهم مراسم خاصة للاحتفاء بقدوم أي مولود
فعندما يولد طفل عند الأكراد يتم حراسته لمدة أسبوع عبر وضع سكين وإبرة كبيرة أو قشرة بصل
لطرد الجن، وهذا معتقد متوارث وسائد ومعروف في العائلات الكردية وداخل المجتمع الكردي
والحفاظ على هذه الثقافة والخشية من اندثارها يشغل بال أي كردي في كل بلدان العالم
ببساطة لأن حلمهم لا يزال مستمرا في دولتهم المستقلة
وببساطة لأن هذه هي حياتهم
الأمازيغ الرجال الأحرار
اليوم رحلة حياتهم شيقة للتعرف على ثقافة الأمازيغ ، الأمازيغ هم السكان الأصليين لمنطقة شمال أفريقيا و لفظ الأمازيغ يعني الرجال الأحرار ، أما الجغرافيا الأمازيغية تمتد من واحة سيوا المصرية شرقا و حتى المحيط الأطلسي غربا
الأمازيغ موجودين في عدد كبير من الدول منها مصر وليبيا والنيجر والمغرب والجزائر ، و أمازيغ الصرحاء الكبرى يطلقون على أنفسهم اسم الطوارق ، الأمازيغ مجموعات عميقة يمتد تاريخها لأكثر من 3 آلاف سنة و عندهم تقويم زمني خاص بهم ، في زمن الأمازيغ الآن نحن نعيش في عام 2966
تفاصيل عن حياة الأمازيغ و حياتهم و عاداتهم و تقاليدهم في حلقة برنامج حياتهم على العربية بودكاست.
قبيلة الجعليين في السودان