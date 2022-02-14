قبيلة "بيراها"
هناك في وسط غابات الأمازون في أميركا الجنوبية
في مكان بعيد يعيش شعب سعيد
قبائل "بيراها" تصنَّف على أنها أحد الشعوب الأصلية من مجتمعات الصيد وجمع الثمار
وتوصف بأنها من أسعد شعوب الأرض
قبائل تُميّزها لغة غريبة ومختلفة تعتمد على النغمة
ويُعتبر شعبها من آخر الشعوب الأصلية التي تعيش على ضفاف نهر مايسي في الأمازون
لا توجد أي إحصائيات رسمية عن أعداد هذا الشعب الحقيقية
لكن مستكشفين كُثرا قدّروا أعدادهم عام 2010 بالمئات فقط
قبائل "بيراها" تعيش بمعزل عن المجتمعات الأخرى في محيطها
وهي من أكثر الشعوب غرابة في العالم بسبب خصوصياتها
شعب عنده مقدرة هائلة على الضحك في الأفراح والأتراح
يعتمدون في حياتهم على الصيد وقطف الثمار
تفاصيل حياة مختلفة بعيدة كل البعد عن التكنولوجيا
تفاصيل عن مجتمع لا يعرف خارج محيطه أي شيء
حلقة جديدة من حياتهم على "العربية بودكاست"
قبيلة كونياك الهندية
كونياك اسم قبيلة هندية من أغرب شعوب الأرض
قبيلة قديما كانت تعتاد على قطع رؤوس الأعداء والاحتفاظ بها
باعتقاد أفرادها بأن الرؤوس البشرية بعد قتلها تمنح القوة وتجلب الرخاء
وأصبحت كل هذه الوحشية مجرد حكايات تسرد على لسان عشرات المسنين المعمرين الذين يعيشون حتى الآن في القرية
وتحولت حياتهم لسلمية بالغة وترحاب لمن يريدون زيارة القرية بسلمية وترحاب
تفاصيل عالم مختلف تتعرفون عليها في الحلقة القادمة من حياتهم على العربية بودكاست
قبيلة الجعليين في السودان
الجعليون يعتبرون من أكبر القبائل العربية في السودان والتي وصلت إلى السودان في بداية القرن الأول الهجري
استوطنت نهر النيل في المنطقة التي تقع شمال الخرطوم
وتعتبر مدينة شندي عاصمتهم التاريخية وأيضا مدينة المتمة من المدن المهمة التي يعيش فيها الجعليون
البطان هو عادة شهيرة عند قبيلة الجعليين
وهي عادة بموجبها يجلد العريس أصدقاءه بالسياط أثناء الاحتفال بالعرس
وكلما تحمل الأصدقاء ضربا أكثر وأكثر كان هذا تعبيرا عمليا عن دعمهم وحبهم وشجاعتهم للعريس
وكلما ضربهم سألوا المزيد
عادات الجعليين يمكن أن تكون مختلفة ويمكن أن يختلف البعض حولها
لكن تبقى مصدرا للفخر والاعتزاز بينهم
وهم من القبائل المشهورة والمعروفة والتي تفتخر بعاداتها على مر العصور
ببساطة لأن هذه هي حياتهم
قرية الأقوياء الهندية
هل سمعتم من قبل عن قرية لا تستقبل إلا الرجال مفتولي العضلات
هذه القرية تخضع قاطنيها من الرجال الذين يقدرون بالعشرات لتمارين شاقة جدا
وأطلق عليها اسم "قرية الأقوياء"
جميع من في القرية من صبيان وشباب ورجال يمارسون تمارين تدريبية شعبية
يطلق عليها اسم "أكاداه" وهي كلمة هندية تعني المصارعة في الساحة القتالية
"آسولا - فاتحبور بيري" أقوى قرية في الهند
القرية الموجودة بالقرب من مدينة دلهي
معروفة بأنها أقوى مكان في الهند
تبقى هذه القرية مختلفة ومتميزة لأنها ساحة رياضية وشعبية
أصبحت معروفة ليس فقط في الهند ولكن على نطاق عالمي
وأصبحت وجهة لكل من يريد أن يصبح قويا أو مفتول العضلات
ولكن بشرط أن يجتاز كل المواصفات المطلوبة للتواجد في هذه القرية
يمكن أن تكون عادات وتقاليد مختلفة
ويمكن أن تكون مقبولة أو مرفوضة من قبل البعض
لكن تبقى سر تميز هذا المكان وسر شهرته واختلافه
ببساطة لأن هذه هي حياتهم
قبيلة "التشاجا" في تنزانيا
رحلة حياتهم اليوم إلى تنزانيا للتعرف على إحدى القبائل الأكثر غرابة
وهي قبيلة "التشاجا"
القبيلة التي تعتبر الأسماك من الأطعمة المسمومة وتشبهها بالثعابين
وتعتبرها مصدرا للشرور واللعنات
ومفتاح الدخول إلى هذه القبيلة هو كلمة سر
من لا يتعرف عليها هو من الأعداء لا محالة
قبيلة "التشاجا" تعيش في جبل كليمنجارو في تنزانيا في وسط أفريقيا
عاشوا لسنوات طويلة معتمدين على الترحال
واستقروا مؤخرا في سفوح جبل كليمنجارو
وتعتمد حياتهم الآن بصورة رئيسية على الزراعة
وطعامهم الرئيسي هو الموز
لذلك تمت تسميتهم بقبيلة الموز
قبيلة "بيراها"