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قرية أوموجا

قرية أوموجا

حياتهم

هل سمعتم من قبل عن قرية مخصّصة للنساء فقط ولا يُسمح فيها بدخول الرجال إطلاقا؟
هذه القرية هي «أوموجا».
هي ذلك المكان الكائن في كينيا ويُعد ملجأ للسيدات المعنّفات.
كلمة «أوموجا» تعني باللغة السواحلية «الوحدة». تأسست القرية قبل 25 عاما على يد ريبيكا لولوسولي، وهي إحدى نساء قبيلة سامبورو في شمال كينيا التي خلقت من المكان ملاذا آمنا لكل فتاة وامرأة باحثة عن الهدوء بعد العنف.
قرية تسكنها عشرات النساء من المعنَّفات وضحايا الاغتصاب والزواج المبكر والزواج القسري وختان الإناث.
أصبحت الهجرة إلى قرية «أوموجا» اختيارا للنساء المُتعرِّضات للعنف. وجدْن فيها ملاذا آمنا يحميهن من بطش رجال قبيلتهن.
عالَم كامل ومتكامل من النساء ولا يُسمح أبدا بالاختلاط مع الرجال.
تفاصيل غريبة وعجيبة لعالَم مختلف من النساء في حلقة جديدة من برنامج «حياتهم» على «العربية بودكاست»

حلقات أخرى

قبيلة "بيراها"

هناك في وسط غابات الأمازون في أميركا الجنوبية
في مكان بعيد يعيش شعب سعيد
قبائل "بيراها" تصنَّف على أنها أحد الشعوب الأصلية من مجتمعات الصيد وجمع الثمار
وتوصف بأنها من أسعد شعوب الأرض
قبائل تُميّزها لغة غريبة ومختلفة تعتمد على النغمة
ويُعتبر شعبها من آخر الشعوب الأصلية التي تعيش على ضفاف نهر مايسي في الأمازون
لا توجد أي إحصائيات رسمية عن أعداد هذا الشعب الحقيقية
لكن مستكشفين كُثرا قدّروا أعدادهم عام 2010 بالمئات فقط
قبائل "بيراها" تعيش بمعزل عن المجتمعات الأخرى في محيطها
وهي من أكثر الشعوب غرابة في العالم بسبب خصوصياتها
شعب عنده مقدرة هائلة على الضحك في الأفراح والأتراح
يعتمدون في حياتهم على الصيد وقطف الثمار
تفاصيل حياة مختلفة بعيدة كل البعد عن التكنولوجيا
تفاصيل عن مجتمع لا يعرف خارج محيطه أي شيء
حلقة جديدة من حياتهم على "العربية بودكاست"

٩ دقائق منذ 1 أسبوع

قبيلة كونياك الهندية

كونياك اسم قبيلة هندية من أغرب شعوب الأرض
قبيلة قديما كانت تعتاد على قطع رؤوس الأعداء والاحتفاظ بها
باعتقاد أفرادها بأن الرؤوس البشرية بعد قتلها تمنح القوة وتجلب الرخاء
وأصبحت كل هذه الوحشية مجرد حكايات تسرد على لسان عشرات المسنين المعمرين الذين يعيشون حتى الآن في القرية
وتحولت حياتهم لسلمية بالغة وترحاب لمن يريدون زيارة القرية بسلمية وترحاب
تفاصيل عالم مختلف تتعرفون عليها في الحلقة القادمة من حياتهم على العربية بودكاست

١٣ دقيقة 07 فبراير ,2022

قبيلة الجعليين في السودان

الجعليون يعتبرون من أكبر القبائل العربية في السودان والتي وصلت إلى السودان في بداية القرن الأول الهجري

استوطنت نهر النيل في المنطقة التي تقع شمال الخرطوم

وتعتبر مدينة شندي عاصمتهم التاريخية وأيضا مدينة المتمة من المدن المهمة التي يعيش فيها الجعليون

البطان هو عادة شهيرة عند قبيلة الجعليين

وهي عادة بموجبها يجلد العريس أصدقاءه بالسياط أثناء الاحتفال بالعرس

وكلما تحمل الأصدقاء ضربا أكثر وأكثر كان هذا تعبيرا عمليا عن دعمهم وحبهم وشجاعتهم للعريس

وكلما ضربهم سألوا المزيد

عادات الجعليين يمكن أن تكون مختلفة ويمكن أن يختلف البعض حولها

لكن تبقى مصدرا للفخر والاعتزاز بينهم

وهم من القبائل المشهورة والمعروفة والتي تفتخر بعاداتها على مر العصور

ببساطة لأن هذه هي حياتهم

١٠ دقائق 31 يناير ,2022

قرية الأقوياء الهندية

هل سمعتم من قبل عن قرية لا تستقبل إلا الرجال مفتولي العضلات
هذه القرية تخضع قاطنيها من الرجال الذين يقدرون بالعشرات لتمارين شاقة جدا
وأطلق عليها اسم "قرية الأقوياء"
جميع من في القرية من صبيان وشباب ورجال يمارسون تمارين تدريبية شعبية
يطلق عليها اسم "أكاداه" وهي كلمة هندية تعني المصارعة في الساحة القتالية
"آسولا - فاتحبور بيري" أقوى قرية في الهند
القرية الموجودة بالقرب من مدينة دلهي
معروفة بأنها أقوى مكان في الهند
تبقى هذه القرية مختلفة ومتميزة لأنها ساحة رياضية وشعبية
أصبحت معروفة ليس فقط في الهند ولكن على نطاق عالمي
وأصبحت وجهة لكل من يريد أن يصبح قويا أو مفتول العضلات
ولكن بشرط أن يجتاز كل المواصفات المطلوبة للتواجد في هذه القرية
يمكن أن تكون عادات وتقاليد مختلفة
ويمكن أن تكون مقبولة أو مرفوضة من قبل البعض
لكن تبقى سر تميز هذا المكان وسر شهرته واختلافه
ببساطة لأن هذه هي حياتهم

٩ دقائق 24 يناير ,2022

قرية أوموجا

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