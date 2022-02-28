شعب تشوكشي

الجعليون يعتبرون من أكبر القبائل العربية في السودان والتي وصلت إلى السودان في بداية القرن الأول الهجري

استوطنت نهر النيل في المنطقة التي تقع شمال الخرطوم

وتعتبر مدينة شندي عاصمتهم التاريخية وأيضا مدينة المتمة من المدن المهمة التي يعيش فيها الجعليون

البطان هو عادة شهيرة عند قبيلة الجعليين

وهي عادة بموجبها يجلد العريس أصدقاءه بالسياط أثناء الاحتفال بالعرس

وكلما تحمل الأصدقاء ضربا أكثر وأكثر كان هذا تعبيرا عمليا عن دعمهم وحبهم وشجاعتهم للعريس

وكلما ضربهم سألوا المزيد

عادات الجعليين يمكن أن تكون مختلفة ويمكن أن يختلف البعض حولها

لكن تبقى مصدرا للفخر والاعتزاز بينهم

وهم من القبائل المشهورة والمعروفة والتي تفتخر بعاداتها على مر العصور

ببساطة لأن هذه هي حياتهم