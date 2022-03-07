قبيلة "خاسي" الهندية
هل سمعتم من قبل عن إمبراطورية النساء في قبيلة "خاسي" الهندية
قبيلة في شمال شرق الهند يُنسب الأطفال فيها لأمهم والأب هو الوحيد الذي يحمل اسما مختلفا في الأسرة للنساء في قبيلة خاسي الهيمنة والكلمة العليا وعلى عاتقهن تقع كل المسؤوليات أما النضال في هذه القبيلة فهو للرجال الباحثين عن مساواتهم بالنساء تفاصيل غريبة ومثيرة عن حياة هذه القبيلة في الحلقة القادمة من "حياتهم" على "العربية بودكاست"
شعب تشوكشي
في روسيا وعلى أطراف سيبيريا يعيش شعب تشوكشي
الملقب بأنه من أفضل الناجين حول العالم
وهذا لنجاحهم في الحفاظ على أرضهم وثقافتهم
بالرغم من كل المحاولات لإبادتهم على مر العصور
شعب تشوكشي لا يزال أفراده يعيشون حياة بدائية للغاية بعيدا عن كل معالم التطور والحداثة
شعب عدده لا يزيد على 16 ألف فرد
يعتقدون أن أرضهم تطرد الأعداء تلقائيا
عُرفوا على مر التاريخ بالشجاعة والبسالة
الطقس في هذه المنطقة قاسٍ وبارد للغاية
لدرجة أن عز الصيف بالنسبة لهم لا تزيد فيه درجة الحرارة على 10 درجات مئوية
لذلك لا تنمو أي نباتات هناك
وتعتبر أرض الإقليم مجرد سهول ثلجية
شعب تشوكشي التقليدي يمتهن الرعي والصيد على طول سواحل المحيط المتجمد الشمالي
وهم يعتبرون أقرب الشعوب الآسيوية للشعوب الأصلية للأميركيتين
شعب تشوكشي عندهم عادات وتقاليد مختلفة للغاية
وتحكمهم أساطير تربط علاقتهم مع الأرواح من أجل البقاء
ببساطة لأن هذه هي حياتهم
قرية أوموجا
هل سمعتم من قبل عن قرية مخصّصة للنساء فقط ولا يُسمح فيها بدخول الرجال إطلاقا؟
هذه القرية هي «أوموجا».
هي ذلك المكان الكائن في كينيا ويُعد ملجأ للسيدات المعنّفات.
كلمة «أوموجا» تعني باللغة السواحلية «الوحدة». تأسست القرية قبل 25 عاما على يد ريبيكا لولوسولي، وهي إحدى نساء قبيلة سامبورو في شمال كينيا التي خلقت من المكان ملاذا آمنا لكل فتاة وامرأة باحثة عن الهدوء بعد العنف.
قرية تسكنها عشرات النساء من المعنَّفات وضحايا الاغتصاب والزواج المبكر والزواج القسري وختان الإناث.
أصبحت الهجرة إلى قرية «أوموجا» اختيارا للنساء المُتعرِّضات للعنف. وجدْن فيها ملاذا آمنا يحميهن من بطش رجال قبيلتهن.
عالَم كامل ومتكامل من النساء ولا يُسمح أبدا بالاختلاط مع الرجال.
تفاصيل غريبة وعجيبة لعالَم مختلف من النساء في حلقة جديدة من برنامج «حياتهم» على «العربية بودكاست»
قبيلة "بيراها"
هناك في وسط غابات الأمازون في أميركا الجنوبية
في مكان بعيد يعيش شعب سعيد
قبائل "بيراها" تصنَّف على أنها أحد الشعوب الأصلية من مجتمعات الصيد وجمع الثمار
وتوصف بأنها من أسعد شعوب الأرض
قبائل تُميّزها لغة غريبة ومختلفة تعتمد على النغمة
ويُعتبر شعبها من آخر الشعوب الأصلية التي تعيش على ضفاف نهر مايسي في الأمازون
لا توجد أي إحصائيات رسمية عن أعداد هذا الشعب الحقيقية
لكن مستكشفين كُثرا قدّروا أعدادهم عام 2010 بالمئات فقط
قبائل "بيراها" تعيش بمعزل عن المجتمعات الأخرى في محيطها
وهي من أكثر الشعوب غرابة في العالم بسبب خصوصياتها
شعب عنده مقدرة هائلة على الضحك في الأفراح والأتراح
يعتمدون في حياتهم على الصيد وقطف الثمار
تفاصيل حياة مختلفة بعيدة كل البعد عن التكنولوجيا
تفاصيل عن مجتمع لا يعرف خارج محيطه أي شيء
حلقة جديدة من حياتهم على "العربية بودكاست"
قبيلة كونياك الهندية
كونياك اسم قبيلة هندية من أغرب شعوب الأرض
قبيلة قديما كانت تعتاد على قطع رؤوس الأعداء والاحتفاظ بها
باعتقاد أفرادها بأن الرؤوس البشرية بعد قتلها تمنح القوة وتجلب الرخاء
وأصبحت كل هذه الوحشية مجرد حكايات تسرد على لسان عشرات المسنين المعمرين الذين يعيشون حتى الآن في القرية
وتحولت حياتهم لسلمية بالغة وترحاب لمن يريدون زيارة القرية بسلمية وترحاب
تفاصيل عالم مختلف تتعرفون عليها في الحلقة القادمة من حياتهم على العربية بودكاست
قبيلة "خاسي" الهندية