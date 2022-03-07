قبيلة "خاسي" الهندية 

هناك في وسط غابات الأمازون في أميركا الجنوبية

في مكان بعيد يعيش شعب سعيد

قبائل "بيراها" تصنَّف على أنها أحد الشعوب الأصلية من مجتمعات الصيد وجمع الثمار

وتوصف بأنها من أسعد شعوب الأرض

قبائل تُميّزها لغة غريبة ومختلفة تعتمد على النغمة

ويُعتبر شعبها من آخر الشعوب الأصلية التي تعيش على ضفاف نهر مايسي في الأمازون

لا توجد أي إحصائيات رسمية عن أعداد هذا الشعب الحقيقية

لكن مستكشفين كُثرا قدّروا أعدادهم عام 2010 بالمئات فقط

قبائل "بيراها" تعيش بمعزل عن المجتمعات الأخرى في محيطها

وهي من أكثر الشعوب غرابة في العالم بسبب خصوصياتها

شعب عنده مقدرة هائلة على الضحك في الأفراح والأتراح

يعتمدون في حياتهم على الصيد وقطف الثمار

تفاصيل حياة مختلفة بعيدة كل البعد عن التكنولوجيا

تفاصيل عن مجتمع لا يعرف خارج محيطه أي شيء

حلقة جديدة من حياتهم على "العربية بودكاست"