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النساء الزرافات في قبيلة "كايان".. طول العنق رمز للجمال

النساء الزرافات في قبيلة "كايان".. طول العنق رمز للجمال

حياتهم

"كايان" هي قبيلة تايلاندية تقطن في منطقة حدودية بين بورما وتايلاند وهي معروفة باسم "قبيلة النساء الزرافات".
وهذا بسبب الأعناق الطويلة جدا التي تعتبر واحدة من مميزات قبيلة "كايان" وأبرز عاداتهم وتقاليدهم التي تذهل الجميع
للجمال دائما ثمن وقد يكون باهظا أحيانا لكي تصبح الرقاب أكثر طولا وإغراء تتفنن النساء بوضع حلقات حول رقابهن لتضغط عليها وتشدها إلى أعلى وكلما استطالت وضعن حلقات جديدة
بحسب العادات المتعارف عليها يتم صنع الحلقات وتوضع أول لفافة عندما تبلغ البنت الخامسة من عمرها، فتضع 5 - 10 حلقات حتى عمر العاشرة وبعد ذلك تضاف حلقة ثم حلقة كلما كبرت الفتاة عاما بعد عام
عادات قبيلة "كايان" يختلف أو يتفق معها البعض لكن تظل هي مصدر عاداتهم وتقاليدهم التي يتم التمسك بها لأنها من مميزاتهم.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم
حلقات أخرى

شعب "الباشكير" الروسي

على ضفاف نهر «أوفا» وجبال الأورال الفاصلة بين قارتي أوروبا وآسيا وتحديدا في جمهورية «باشكورستان»،

تعيش قومية «الباشكير» الروسية

الباشكير شعب متنوع ثقافيا واجتماعيا، ويعيش نحو مليوني شخص تقريبا في بلدان مختلفة، وليس فقط في روسيا، إنما في دول عديدة، التقارير تشير إلى أنه تم تقسيم أرض الباشكير حسب المهنة، على سبيل المثال،

احتل أصحاب الجمال السهوب لأنفسهم، وحصل رعاة الماشية على المراعي الجبلية، كما فضل الصيادون العيش في الغابات.

شعب الباشكير عنده مهرجاناته وأعياده الخاصة، وتتم الاحتفالات في فصلي الربيع والصيف بشكل أساسي، ويحتفلون بالمناسبات العادية المتعلقة بالمسلمين مثل الأعياد الرئيسية.

شعب الباشكير يمكن أن يكون لديه طباع مختلفة وممكن أن يكون هناك اختلاف أو اتفاق على بعض منها

خاصة حول العادات الغريبة المتعلقة بالزواج أو المتعلقة بالمحظورات المجتمعية، لكن تبقى كل هذه العادات سمة من سماتهم التي تميزهم.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم

١٢ دقيقة منذ 6 أيام

قبيلة "خاسي" الهندية 

هل سمعتم من قبل عن إمبراطورية النساء في قبيلة "خاسي" الهندية

قبيلة في شمال شرق الهند يُنسب الأطفال فيها لأمهم والأب هو الوحيد الذي يحمل اسما مختلفا في الأسرة للنساء في قبيلة خاسي الهيمنة والكلمة العليا وعلى عاتقهن تقع كل المسؤوليات أما النضال في هذه القبيلة فهو للرجال الباحثين عن مساواتهم بالنساء تفاصيل غريبة ومثيرة عن حياة هذه القبيلة في الحلقة القادمة من "حياتهم" على "العربية بودكاست"

٦ دقائق 07 مارس ,2022

شعب تشوكشي

في روسيا وعلى أطراف سيبيريا يعيش شعب تشوكشي
الملقب بأنه من أفضل الناجين حول العالم
وهذا لنجاحهم في الحفاظ على أرضهم وثقافتهم
بالرغم من كل المحاولات لإبادتهم على مر العصور
شعب تشوكشي لا يزال أفراده يعيشون حياة بدائية للغاية بعيدا عن كل معالم التطور والحداثة
شعب عدده لا يزيد على 16 ألف فرد
يعتقدون أن أرضهم تطرد الأعداء تلقائيا
عُرفوا على مر التاريخ بالشجاعة والبسالة
الطقس في هذه المنطقة قاسٍ وبارد للغاية
لدرجة أن عز الصيف بالنسبة لهم لا تزيد فيه درجة الحرارة على 10 درجات مئوية
لذلك لا تنمو أي نباتات هناك
وتعتبر أرض الإقليم مجرد سهول ثلجية
شعب تشوكشي التقليدي يمتهن الرعي والصيد على طول سواحل المحيط المتجمد الشمالي
وهم يعتبرون أقرب الشعوب الآسيوية للشعوب الأصلية للأميركيتين
شعب تشوكشي عندهم عادات وتقاليد مختلفة للغاية
وتحكمهم أساطير تربط علاقتهم مع الأرواح من أجل البقاء
ببساطة لأن هذه هي حياتهم

١٠ دقائق 28 فبراير ,2022

قرية أوموجا

هل سمعتم من قبل عن قرية مخصّصة للنساء فقط ولا يُسمح فيها بدخول الرجال إطلاقا؟
هذه القرية هي «أوموجا».
هي ذلك المكان الكائن في كينيا ويُعد ملجأ للسيدات المعنّفات.
كلمة «أوموجا» تعني باللغة السواحلية «الوحدة». تأسست القرية قبل 25 عاما على يد ريبيكا لولوسولي، وهي إحدى نساء قبيلة سامبورو في شمال كينيا التي خلقت من المكان ملاذا آمنا لكل فتاة وامرأة باحثة عن الهدوء بعد العنف.
قرية تسكنها عشرات النساء من المعنَّفات وضحايا الاغتصاب والزواج المبكر والزواج القسري وختان الإناث.
أصبحت الهجرة إلى قرية «أوموجا» اختيارا للنساء المُتعرِّضات للعنف. وجدْن فيها ملاذا آمنا يحميهن من بطش رجال قبيلتهن.
عالَم كامل ومتكامل من النساء ولا يُسمح أبدا بالاختلاط مع الرجال.
تفاصيل غريبة وعجيبة لعالَم مختلف من النساء في حلقة جديدة من برنامج «حياتهم» على «العربية بودكاست»

٩ دقائق 21 فبراير ,2022

النساء الزرافات في قبيلة "كايان".. طول العنق رمز للجمال

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