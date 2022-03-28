قبيلة الزولو
قبيلة "الزولو" تعد من أكبر الجماعات اللغوية في جنوب إفريقيا ويعيش أغلبها في المناطق الحضرية.. عاشت القبيلة في فترة التفرقة العنصرية في كوازولو البلاد الزولو وهي الوطن القومي الذي خصصته لهم حكومة جنوب إفريقيا السابقة.
من عادات الزولو تعدد الزوجات باعتبار أنه أحد تقاليدهم المتوارثة وهو ما يقضي بزواج الرجل الواحد بأكثر من زوجة في الوقت نفسه.
مساكن الزولو تشيد بأسلوب بسيط مما تجود به البيئة لأن من عاداتهم أنهم كثيرو الترحال.
قبائل الزولو تستغل أرضها في الزراعة ورعي الماشية كما هو الشأن في عدد من القبائل في جنوب إفريقيا.
الصيد عنده أهمية كبيرة عند قبائل الزولو ويتم التدرب عليه منذ الطفولة.
الزولو عندهم عادات مختلفة غير متوقعة وربما تكون غير مقبولة لدى غيرهم من الشعوب لكن تبقى عاداتهم وتقاليدهم مصدر فخرهم واعتزازهم ومصدر تميزهم عن غيرهم من القبائل.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم.
النساء الزرافات في قبيلة "كايان".. طول العنق رمز للجمال
شعب "الباشكير" الروسي
على ضفاف نهر «أوفا» وجبال الأورال الفاصلة بين قارتي أوروبا وآسيا وتحديدا في جمهورية «باشكورستان»،
تعيش قومية «الباشكير» الروسية
الباشكير شعب متنوع ثقافيا واجتماعيا، ويعيش نحو مليوني شخص تقريبا في بلدان مختلفة، وليس فقط في روسيا، إنما في دول عديدة، التقارير تشير إلى أنه تم تقسيم أرض الباشكير حسب المهنة، على سبيل المثال،
احتل أصحاب الجمال السهوب لأنفسهم، وحصل رعاة الماشية على المراعي الجبلية، كما فضل الصيادون العيش في الغابات.
شعب الباشكير عنده مهرجاناته وأعياده الخاصة، وتتم الاحتفالات في فصلي الربيع والصيف بشكل أساسي، ويحتفلون بالمناسبات العادية المتعلقة بالمسلمين مثل الأعياد الرئيسية.
شعب الباشكير يمكن أن يكون لديه طباع مختلفة وممكن أن يكون هناك اختلاف أو اتفاق على بعض منها
خاصة حول العادات الغريبة المتعلقة بالزواج أو المتعلقة بالمحظورات المجتمعية، لكن تبقى كل هذه العادات سمة من سماتهم التي تميزهم.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم
قبيلة "خاسي" الهندية
هل سمعتم من قبل عن إمبراطورية النساء في قبيلة "خاسي" الهندية
قبيلة في شمال شرق الهند يُنسب الأطفال فيها لأمهم والأب هو الوحيد الذي يحمل اسما مختلفا في الأسرة للنساء في قبيلة خاسي الهيمنة والكلمة العليا وعلى عاتقهن تقع كل المسؤوليات أما النضال في هذه القبيلة فهو للرجال الباحثين عن مساواتهم بالنساء تفاصيل غريبة ومثيرة عن حياة هذه القبيلة في الحلقة القادمة من "حياتهم" على "العربية بودكاست"
شعب تشوكشي
في روسيا وعلى أطراف سيبيريا يعيش شعب تشوكشي
الملقب بأنه من أفضل الناجين حول العالم
وهذا لنجاحهم في الحفاظ على أرضهم وثقافتهم
بالرغم من كل المحاولات لإبادتهم على مر العصور
شعب تشوكشي لا يزال أفراده يعيشون حياة بدائية للغاية بعيدا عن كل معالم التطور والحداثة
شعب عدده لا يزيد على 16 ألف فرد
يعتقدون أن أرضهم تطرد الأعداء تلقائيا
عُرفوا على مر التاريخ بالشجاعة والبسالة
الطقس في هذه المنطقة قاسٍ وبارد للغاية
لدرجة أن عز الصيف بالنسبة لهم لا تزيد فيه درجة الحرارة على 10 درجات مئوية
لذلك لا تنمو أي نباتات هناك
وتعتبر أرض الإقليم مجرد سهول ثلجية
شعب تشوكشي التقليدي يمتهن الرعي والصيد على طول سواحل المحيط المتجمد الشمالي
وهم يعتبرون أقرب الشعوب الآسيوية للشعوب الأصلية للأميركيتين
شعب تشوكشي عندهم عادات وتقاليد مختلفة للغاية
وتحكمهم أساطير تربط علاقتهم مع الأرواح من أجل البقاء
ببساطة لأن هذه هي حياتهم
قبيلة الزولو