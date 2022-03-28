قبيلة الزولو

"كايان" هي قبيلة تايلاندية تقطن في منطقة حدودية بين بورما وتايلاند وهي معروفة باسم "قبيلة النساء الزرافات".

وهذا بسبب الأعناق الطويلة جدا التي تعتبر واحدة من مميزات قبيلة "كايان" وأبرز عاداتهم وتقاليدهم التي تذهل الجميع

للجمال دائما ثمن وقد يكون باهظا أحيانا لكي تصبح الرقاب أكثر طولا وإغراء تتفنن النساء بوضع حلقات حول رقابهن لتضغط عليها وتشدها إلى أعلى وكلما استطالت وضعن حلقات جديدة

بحسب العادات المتعارف عليها يتم صنع الحلقات وتوضع أول لفافة عندما تبلغ البنت الخامسة من عمرها، فتضع 5 - 10 حلقات حتى عمر العاشرة وبعد ذلك تضاف حلقة ثم حلقة كلما كبرت الفتاة عاما بعد عام

عادات قبيلة "كايان" يختلف أو يتفق معها البعض لكن تظل هي مصدر عاداتهم وتقاليدهم التي يتم التمسك بها لأنها من مميزاتهم.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم