قبائل "داساناش" الإفريقية
قبائل "داساناش" تعيش في منطقة وادي أومو جنوب إثيوبيا، والجمال واحد من المتطلبات المهمة جدا لدى نساء قبيلة "داساناش".. تحويل النفايات إلى إكسسوارات كان من أهم أولوياتهن لذلك لجأت النساء إلى جمع المخلفات لتصنيع الإكسسوارات من أجل الزينة، ورجال القبيلة يستمتعون برؤية نسائهم بهذه الحلي والزينة لذلك تمنح لهن ساعات طويلة خلال اليوم للاعتناء بجمالهن والاهتمام بأنفسهن.. نساء قبيلة "داساناش" تميزن بالإكسسوارات التي يلبسنها ولاقت إعجاب عدد كبير من السياح ليس فقط من رجال القبيلة أو داخل مجتمعهم ولكن من الخارج بالنسبة للقبائل المحيطة بهم وبالنسبة للسياح الزائرين لمنطقتهم.. قبائل داساناش تتميز بكل ما هو جميل التي تحرص جدا على مظهرها سواء النساء أو الرجال أو أيضا الشباب، ببساطة لأن هذه هي حياتهم
قبيلة "جوبيس" الإفريقية
إفريقيا عالم من السحر والجمال والعجائب وفيها أسرار وعادات وتقاليد غريبة ومختلفة وفيها الناس مجموعات لهم طابعهم الخاص وعاداتهم، من القبائل التي تنفرد بعادات لا تشبه غيرها قبيلة "جوبيس" التي تسكن في مناطق عدة في شمال إفريقيا..
أغرب العادات وأكثرها دهشة على الإطلاق في هذه القبيلة خاصة في طقوس الزواج منها أن رجال القبيلة لا يتزوجون من امرأة إلا بشروط أهمها وأغربها على الإطلاق هو إجبار المرأة الراغبة من الزواج بأحد رجال القبيلة على ثقب لسانها لوضع حد لكثرة كلامها.
عادات يمكن أن تكون غريبة ومختلفة ومن الممكن أن يرفضها البعض أو يقبلها، لكن تظل نمط حياة قبيلة "جوبيس" الذين معظمهم يتمسكون بعاداتهم وتقاليدهم ويحرصون على توارثها عبر الأجيال، ببساطة لأن هذه هي حياتهم.
قبيلة "ماندان" الأميركية
هناك في أميركا الشمالية للرجولة مقاييس وشروط وتكون بإثباتات قاسية عند قبيلة "ماندان"
من أغرب طقوس "ماندان" أنه لا يصبح شباب القبيلة رجالا إلا بشروط في حال قيامهم بالصيام لثلاثة أيام وأجسادهم معلقة بحبال متصلة بالسقف، وعليهم تحمل الألم وعدم الصراخ أو البكاء أو التعبير عن أي أوجاع حتى حالة الإغماء، وقتها فقط يتم قطع إصبعهم كرمز للرجولة وانتقال الصبيان إلى مرحلة الرجولة المعترف بها في المجتمع..
عادات مختلفة لواحدة من أغرب القبائل في أميركا الشمالية هو موضوع حلقة "حياتهم" على "العربية بودكاست".
قبيلة "توراجا" الإندونيسية
عند قبيلة توراجا بإندونيسيا إكرام الميت لا يكون بدفنه.
الموت عندهم ليس حدثا عاديا إنما بداية لحياة جديدة مختلفة في عالم آخر..
من العادات الغريبة لهذه القبيلة قيام سكان القرية بإخراج موتاهم من القبور في أغسطس من كل عام لكي يقولوا لهم "كل عام وأنتم بخير"..
سكان القرية يقومون بتحضير الملابس الجديدة للجثث ويحضرون لهم الماء للاستحمام قبل إعادتهم مرة أخرى لقبورهم..
الاعتقاد السائد عند سكان القرية هو أن أرواح الموتى لا بد أن تعود لمسقط رأسها والمكان الذي ماتت فيه، ومن ثم إذا توفي شخص خلال رحلة معينة ينبغي ويجب على العائلة أن تذهب لمكان موته وتصطحب المتوفى مشيا على الأقدام للقرية.
عادات ممكن أن تكون غريبة ومريبة للبعض ولكن تبقى من أهم وأبرز العادات والتقاليد التي تميز هذه القبيلة.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم
قبيلة الزولو
قبيلة "الزولو" تعد من أكبر الجماعات اللغوية في جنوب إفريقيا ويعيش أغلبها في المناطق الحضرية.. عاشت القبيلة في فترة التفرقة العنصرية في كوازولو البلاد الزولو وهي الوطن القومي الذي خصصته لهم حكومة جنوب إفريقيا السابقة.
من عادات الزولو تعدد الزوجات باعتبار أنه أحد تقاليدهم المتوارثة وهو ما يقضي بزواج الرجل الواحد بأكثر من زوجة في الوقت نفسه.
مساكن الزولو تشيد بأسلوب بسيط مما تجود به البيئة لأن من عاداتهم أنهم كثيرو الترحال.
قبائل الزولو تستغل أرضها في الزراعة ورعي الماشية كما هو الشأن في عدد من القبائل في جنوب إفريقيا.
الصيد عنده أهمية كبيرة عند قبائل الزولو ويتم التدرب عليه منذ الطفولة.
الزولو عندهم عادات مختلفة غير متوقعة وربما تكون غير مقبولة لدى غيرهم من الشعوب لكن تبقى عاداتهم وتقاليدهم مصدر فخرهم واعتزازهم ومصدر تميزهم عن غيرهم من القبائل.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم.
قبائل "داساناش" الإفريقية