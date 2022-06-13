قبيلة "سان" بناميبيا.. يمشون ساعات يوميا بصحبة الفهود

إفريقيا عالم من السحر والجمال والعجائب وفيها أسرار وعادات وتقاليد غريبة ومختلفة وفيها الناس مجموعات لهم طابعهم الخاص وعاداتهم، من القبائل التي تنفرد بعادات لا تشبه غيرها قبيلة "جوبيس" التي تسكن في مناطق عدة في شمال إفريقيا..

أغرب العادات وأكثرها دهشة على الإطلاق في هذه القبيلة خاصة في طقوس الزواج منها أن رجال القبيلة لا يتزوجون من امرأة إلا بشروط أهمها وأغربها على الإطلاق هو إجبار المرأة الراغبة من الزواج بأحد رجال القبيلة على ثقب لسانها لوضع حد لكثرة كلامها.

عادات يمكن أن تكون غريبة ومختلفة ومن الممكن أن يرفضها البعض أو يقبلها، لكن تظل نمط حياة قبيلة "جوبيس" الذين معظمهم يتمسكون بعاداتهم وتقاليدهم ويحرصون على توارثها عبر الأجيال، ببساطة لأن هذه هي حياتهم.

