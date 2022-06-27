قبيلة السينتينليز في الهند
هي قبيلة هندية تستوطن جزيرة نائية تقع بالقرب من جزيرة أندامان الجنوبية في خليج البنغال شهرتهم الأبرز لا للاحتكاك بالغرباء، هذا الشعب على قناعة تامة بأن أي قادم غريب يحمل معه المخاطر والكوارث والمشكلات لذلك هم في غنى عن أي تواصل أو أي تعامل أو أي اتصال بأي شخص غريب عنهم.
السنتيرليزر قبيلة عرفت بالعدائية المفرطة تجاه الغرباء باتجاه كل من يحاول زيارتهم أو التطفل على عالمهم، وعلى الرغم من الحديث عن مشكلة يواجهونها، إلا أنهم يرفضون أي نوع من أنواع التواصل، ويقطعون كل حبال الاتصال مع العوامل الأخرى.
نساء هذه القبيلة معروفات بأنهن قويات البنية، قويات جسديا جدا ويشاركن الرجل كل المهام المتعلقة بالأسرة، حتى الأطفال منذ صغرهم يتم تعليمهم على مهارات فنون القتال، ويتم تأهيلهم نفسيا على ضرورة الدفاع عن حياة هذه القبيلة، وعدم السماح بأي اختراق، رغم أن هناك كلاما كثيرا عن خطورة هذه العادات إلا أنها تبقى هدفا يحترمه الكثيرون ببساطة لأن هذه هي حياتهم.
شعب "أوا" في البرازيل
شعب "أوا" يعيش بشكل خاص في محمية "ألتو تورياسو" وهي قبيلة يقال إنها من أكثر القبائل عرضة للأخطار في غابات الأمازون ويقال إنهم مهددون بالانقراض ويعتمدون على أسلوب حياة بدوي جدا منذ عام 1800 ويبتعدون عن كل ما هو دخيل على ثقافتهم وعالمهم المحدود خشية أن تطرأ أي تغيرات على عاداتهم وتقاليدهم.
شعب "أوا" يعتمدون على الغابة ليس فقط في مأواهم وعيشهم يعتمدون على تكسير الأشجار لاستخدامها في الحطب ويعتمدون على الطعام والشراب من الغابة ويعتمدون على التحرك داخل الأدغال المحيطة بهم في غابات الأمازون لذلك يعتبر تدمير أشجارهم والتوغل في أراضيهم انتهاكات على نمط حياتهم وعدم السماح لهم بالاستفادة من أراضيهم رغم محاولة الآخرين الأغراب من استغلال مناطقهم وأراضيهم وخيراتهم وثرواتهم.
شعب من أهم طباعه وعاداته وتقاليده الزواج من داخل القبيلة للحفاظ على نسلهم وعلى عاداتهم وتقاليدهم يعتمدون في حياتهم على كل ما هو بدائي حتى زينتهم وملابسهم وحفاظهم على نمط حياتهم يكون من غابات الأمازون.
وغابة الأمازون هي الثروة القومية في نظر هذا الشعب لذلك هم داخل هذه الغابة كما الأسماك في الماء لذلك هم متمسكون بحياتهم وبأراضيهم وبنمط تفاصيلهم البسيطة، ببساطة لأن هذه هي حياتهم.
قبيلة "سان" بناميبيا.. يمشون ساعات يوميا بصحبة الفهود
نساء قبيلة "سان" هن المصدر الرئيسي لتميز هذه القبيلة، زيهم الرئيسي المعتمد من جلود الظباء المدبوغة والمطرزة بشكل متقن بـ"عيون البومة"، التي تعد مصدرا للتشاؤم بالنسبة للجميع، فهي تعد رمزا للقوة والشجاعة والفراسة والدقة.
في طقوس المواعدة التقليدية بين الرجل والمرأة، إذا أراد رجل أن يكشف عن حبه لامرأة من القبيلة أو يطلبها للزواج يطلق سهما صغيرا في مؤخرتها لكي يلفت نظرها، وإن لم تكن الفتاه مهتمة أو معجبة بالرجل تصفعه مباشرة على وجهه.
يعتمد معظم أبناء قبيلة "سان" على الصيد في محمية كبيرة تعرف باسم "نايي نايي" Nyae Nyae
أما الحياة قائمة على المساواة ولا يوجد تركيز على الهيبة أو الثروة، لكن تظل مصدرا للاختلاف والتميز لقبيلة "سان" في دولة ناميبيا.. ببساطة لأن هذه هي حياتهم..
قبائل "داساناش" الإفريقية
قبائل "داساناش" تعيش في منطقة وادي أومو جنوب إثيوبيا، والجمال واحد من المتطلبات المهمة جدا لدى نساء قبيلة "داساناش".. تحويل النفايات إلى إكسسوارات كان من أهم أولوياتهن لذلك لجأت النساء إلى جمع المخلفات لتصنيع الإكسسوارات من أجل الزينة، ورجال القبيلة يستمتعون برؤية نسائهم بهذه الحلي والزينة لذلك تمنح لهن ساعات طويلة خلال اليوم للاعتناء بجمالهن والاهتمام بأنفسهن.. نساء قبيلة "داساناش" تميزن بالإكسسوارات التي يلبسنها ولاقت إعجاب عدد كبير من السياح ليس فقط من رجال القبيلة أو داخل مجتمعهم ولكن من الخارج بالنسبة للقبائل المحيطة بهم وبالنسبة للسياح الزائرين لمنطقتهم.. قبائل داساناش تتميز بكل ما هو جميل التي تحرص جدا على مظهرها سواء النساء أو الرجال أو أيضا الشباب، ببساطة لأن هذه هي حياتهم
قبيلة "جوبيس" الإفريقية
إفريقيا عالم من السحر والجمال والعجائب وفيها أسرار وعادات وتقاليد غريبة ومختلفة وفيها الناس مجموعات لهم طابعهم الخاص وعاداتهم، من القبائل التي تنفرد بعادات لا تشبه غيرها قبيلة "جوبيس" التي تسكن في مناطق عدة في شمال إفريقيا..
أغرب العادات وأكثرها دهشة على الإطلاق في هذه القبيلة خاصة في طقوس الزواج منها أن رجال القبيلة لا يتزوجون من امرأة إلا بشروط أهمها وأغربها على الإطلاق هو إجبار المرأة الراغبة من الزواج بأحد رجال القبيلة على ثقب لسانها لوضع حد لكثرة كلامها.
عادات يمكن أن تكون غريبة ومختلفة ومن الممكن أن يرفضها البعض أو يقبلها، لكن تظل نمط حياة قبيلة "جوبيس" الذين معظمهم يتمسكون بعاداتهم وتقاليدهم ويحرصون على توارثها عبر الأجيال، ببساطة لأن هذه هي حياتهم.
قبيلة السينتينليز في الهند